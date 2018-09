Agenda Setting

Las declaraciones de José Leoncio Pineda Godos, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo demuestran que vivimos una crisis de políticos. Sí, de perfiles que sepan conducir la vida partidista sin visiones simplistas que justifiquen la vulneración de la tribuna del Congreso local al decir que acciones como estas, ya antes las han hecho otros.

“Hoy somos oposición y tenemos que tener otro chip. No transgredimos a nadie, no golpeamos a nadie ni se hizo un acto de omisión. El Congreso es del pueblo y, como tal, hay que manifestarse pues se tiene que respetar el estado de derecho”, apuntó este dirigente tricolor durante una entrevista concedida al reportero Antonio Alcaraz de AM Hidalgo, donde reflejó la confusión por la que atraviesa.

El exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado de Guanajuato apuntaló su visión neo opositora al agregar “lo ha hecho el PRD, el PAN y todo el mundo, pero el tema no es ese. Hay dos ingredientes que debe haber para que este estado haga una agenda legislativa, se llaman voluntad y estado de derecho. Si hay estado de derecho hay voluntad…”.

Integrantes de la dirigencia estatal priista irrumpieron en el Congreso del estado durante el desarrollo de la pasada (y pausada) sesión constitutiva, hechos que obligaron la presencia de granaderos y a los que no acudió Pineda Godos, pero que semana y media después respaldó con esta postura, que sirve para entender la depresión política que vive nuestra entidad por personas así.

Y en el servicio público también se viven momentos de crisis. Carlos Emigdio Arozqueta Solís, director jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo es muestra de ello. El abogado es señalado de ejercer política laboral del miedo contra sus subordinados, quienes se han manifestado públicamente a las puertas de sus oficinas para solicitar la destitución de este funcionario.

En 2011 fue presentado ante el Ministerio Público como presunto autor intelectual del homicidio de Abel Guerrero García, exalcalde de Ajacuba. Sin embargo, fue liberado tras rendir declaración y comprobar que no participó en dicha ejecución. Ahora los trabajadores a su cargo aseguran que se presenta armado a laborar, hecho que Simón Vargas, secretario de Gobierno dijo no está acreditado.

Durante las últimas semanas Carlos Emigdio Arozqueta Solís ha acumulado una serie de señalamientos por implementar acciones que derivan en la ampliación de los frentes que debe solventar la actual administración del gobierno estatal, en el caso del presunto maltrato laboral con la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que deberá hacer un pronunciamiento.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, en las que 25 trabajadores acusan despido o liberación injustificado, el abogado tiene negado el paso a sus oficinas para evitar aún mayores problemas en este episodio que ha rebasado a Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública de Hidalgo que ha dado un paso al costado para que se dirima en otras esferas.

REESTRUCTURACIÓN

La urgencia de modificar perfiles dentro de las estructuras priistas y del gobierno crece. El Partido Revolucionario Institucional, al igual que el resto, enfrentará la renovación de los 84 ayuntamientos de la entidad en 2020. Requiere de dirigentes probados que tejan política de primer nivel y no que incorporen prácticas broncas que antes recriminaban a los militantes de Movimiento Regeneración Nacional. En el apartado del gobierno estatal la expectativa por los cambios al interior del gabinete aumenta y se espera que en breve sean revelados, toda vez que su desempeño repercutirá directamente en el próximo resultado electoral, donde ya no existirá posibilidad de escudar eventuales derrotas en la ola lopezobradorista.