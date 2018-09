Cómo interpretarlo

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde hace poco más de una semana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, comenzó una gira por distintos puntos del país, la que calificó como de agradecimiento a los que votaron en su favor. Al hablar de una gira de agradecimiento, en realidad el ahora presidente electo vuelve a emplear una frase que quizá en realidad no corresponde a la verdadera intención. Desde mi muy personal punto de vista esa gira me parece que tiene el propósito de reafirmar por una parte y por otra tratar de desvanecer la incongruencia de algunas de sus actitudes y discursos que no han estado totalmente conformes con lo que había venido prometiendo y mostrando en su campaña y que, si se emplea el término que algunos comentaristas en política utilizan, han hecho que disminuya su gran capital político. En otras palabras, su aceptación por una parte muy importante de los habitantes de nuestro país.Así, después de un mitin de agradecimiento en el comienzo de esa gira en el estado de Nayarit, al realizar algunas declaraciones a los periodistas que le entrevistaban y que de alguna manera le manifestaron que comenzaban a surgir dudas acerca de si podría cumplir con todo lo prometido, López Obrador expresó que había heredado un país en bancarrota y en crisis y que había limitación de recursos, por lo que no podrían cumplirse todas las demandas pero que sus compromisos, sí los cumpliría. Casi tan pronto como los medios de comunicación dieron a conocer esa declaración, hubo reacciones de los políticos de la oposición, pero también de entidades particulares y oficiales, de distintas maneras vinculadas a la economía de México y, para decirlo de una manera muy sencilla, los representantes de estas negaron que México estuviera en bancarrota, es decir su economía, fundaron su opinión en que ha venido creciendo el Producto Interno Bruto a un ritmo cercano al 2%, que la demanda interna ha venido también creciendo, no obstante algunas bajas esporádicas, que por otra parte en el ámbito internacional nuestro país está bien calificado y por lo tanto no existe temor en cuanto a su economía ni en cuanto a su calidad de deudor, además de que no obstante los vaivenes del precio del petróleo, del dólar y de la situación del Tratado de Libre Comercio, la economía se había mantenido firme. Ante las afirmaciones de quienes están, actúan y se mueven en el aspecto económico nacional e internacional, en el sentido de la inexistencia de una bancarrota de la economía o del gobierno, al que le alabaron las denominadas reformas estructurales y el manejo prudente de la economía, el presidente electo tuvo que dar un giro a lo que declaró en cuanto a la bancarrota, como lo ha hecho en otros casos en materias distintas, a sus primeras declaraciones. Dijo que no se había referido específicamente a una bancarrota económica, sino moral porque México está en crisis en muchos aspectos y hace mención de la corrupción, de los altibajos económicos, de la inseguridad etc., etc. La salida por la que optó le funcionó, porque aunque evidentemente el empleo el término bancarrota para referirse a la economía, sin embargo, conforme a lo que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se dice acerca de la bancarrota, este término también se puede aplicar al fracaso de alguna teoría o sistema y si pensamos que nuestro sistema político desde muchos puntos de vista ha fracasado y en el ámbito social también la corrupción y la inseguridad son datos que pueden ser interpretados igualmente como un aspecto de la bancarrota moral por su generalización, evidente es que en gran medida el término empleado sí puede ser aplicado no tanto en lo tocante al ámbito económico sino al moral. Lo que no parece adecuado en función de su apreciación, es lo que ha dicho en torno a que no podrá satisfacer todas las demandas, pero que sí cumplirá todas sus promesas o compromisos. Vale la pena examinar esa afirmación. Si cuando habla de demandas se refiere a las necesidades políticas económicas y sociales ordinarias y por lo tanto necesarias e indispensables de nuestro país, como son, por poner dos ejemplos, los aspectos de salud y de obras importantes en materia de comunicación, resultaría que estas podrían no satisfacerse completamente para tener los recursos suficientes y cumplir con los compromisos de campaña. Lo cual sería grave, pues es claro que, si varios de estos compromisos implican un gasto económico específico, no pueden, sin embargo, equipararse en su trascendencia con las demandas ordinarias y necesarias de un país como el nuestro. Así, el cambio de las Secretarías a distintas ciudades del país es algo no indispensable, que tendría que ceder a lo necesario y no al revés como parece decirlo el presidente electo. El denominado tren maya sería otro caso, al que podría agregarse el tema de las pensiones universales proyectadas para los ancianos las que pretenden aumentarse. No creo que la satisfacción de las demandas reales y concretas del país que exigen ser superadas deban ceder, en cuanto a su satisfacción, a las promesas de campaña del nuevo presidente y de su partido. Los recursos deben dedicarse fundamentalmente a aquellas y sólo después a los compromisos de campaña, algunos de los cuales son meras ocurrencias. Valdría la pena, a mi juicio, que Andrés Manuel López Obrador aclarara el sentido de su afirmación. No es pedirle mucho, creo que ya está habituado a hacerlo.