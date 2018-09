Compra y venta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este artículo empezará diciendo que si bien la natalidad universal se mueve de muy diferente manera entre los usos y costumbres de países, la demografía, vista en forma global, ha entrado en un nivel de desmesura incuestionable y exponencial. El detalle, sólo por ejemplificar, se puede observar en cualquier ciudad media o grande por la caoticidad del crecimiento urbano y de lo que ahora conocemos con el término de movilidad.Partiendo de que el planeta es nuestro hogar, con cierto candor, se podría pensar que todo ser humano debiera tener los mismos beneficios y oportunidades para su desarrollo, sin embargo, la realidad no se presenta así. Históricamente el crecimiento poblacional ha cedido, voluntariamente o no, al paso a una lucha franca hacia la concentración de la absorción del poder. Y, hoy en día, colmados de sociedades absolutamente polarizadas, vemos cosas tan disímiles como el lacerante andar de los migrantes y, en contraposición, el triunfo empresarial que se ha traducido en una capacidad autonómica para fijar precios inflados de productos, conformando, claro, todo, el peor de los escenarios para un crecimiento estable e inclusivo.Ya en la vida diaria, las personas con mayores posibilidades se valen de los sistemas de producción para satisfacer desde necesidades elementales hasta artículos suntuarios. En este punto del proceso, las personas que adquieren, incentivadas por la avidez de la venta, se auto provocan adicciones para adquirir hasta en demasía desde lo muy fundamental hasta lo más absurdo y superfluo. Así, habiendo obsesión con el proceso de la compra y de la venta, es natural que se agoten los recursos naturales, se genera desperdicios perecederos o permanentes y se presente esa contaminación ambiental apocalíptica que ya inunda los espacios en tierra, agua y aire en la cotidianidad del mundo.Si observamos a dónde se ha llegado, hasta ahora, la sofisticación irrefrenable del comprar y vender, hagámoslo sólo viendo una pequeña punta del iceberg, para evitar luengas dramatizaciones: ¿ha logrado usted, estimado lector, aparcar a satisfacción su automóvil en Guanajuato o San Miguel de Allende en días de afluencia turística? No, ¿verdad? ¡Es una pena, pero hay días que no caben una gente o un carro más en esos dos lugares! Y qué me dice usted, habitante de una población sin la suficiente planificación, ¿conoce y circula por los hacinamientos construidos bajo el coloquial término del interés social que periférica o satelitalmente existen en la ciudad donde habita?