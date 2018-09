Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee,es una idea que posee a la mente.”Robert Bolt (1924-1995) Escritor y guionista británico.La semana pasada abordé el tema de la credibilidad y, a raíz de ello, me compartieron unas reflexiones que sobre diversos temas proporcionó la hija de Billy Graham (1918-2018), quien fue un predicador cristiano evangélico y ministro bautista.No faltan pseudoperiodistas que formulan preguntas tan irrelevantes, que ofenden al entrevistado pero, ya mezcladas con otras aceptablemente sensatas, como que se diluye la cortedad de entendimiento del entrevistador.Tal es el caso de la señora Jane Clayson que en un programa matutino le preguntó a Ana Graham, hija de Billy Graham, que cómo era posible que Dios permitiera los ataques como el del 9-11 con la destrucción de las torres gemelas; o las balaceras en las escuelas; los huracanes, los sismos, los terremotos.De acuerdo a la señora Clayson, Dios tiene la culpa de todo, hasta de las corrientes de aire, de las mezclas de éste con las diversas temperaturas, con los movimientos de traslación y rotación de la tierra y, bueno, pues la respuesta de Ana Graham fue:“Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos pero, por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno (¡y vaya que se le ha pedido! ¿verdad, México?) y que salga de nuestras vidas. Él simplemente, poco a poco nos ha estado dando gusto y alejándose de nosotros…“¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece, continúa diciendo Ana Graham, que todo empezó cuando Madeleine Murray O’Hare (quien más tarde fue asesinada) se quejó porque no quería que se orara en las escuelas y dijimos que eso estaba bien…“Luego, alguien dijo que sería mejor que no se leyera el Libro Fundamental en las escuelas; si, ese libro que dice, “no matarás”, “no robarás”, “ama a tu prójimo como a ti mismo”, etc., y dijimos, está bien…“Tiempo después, un Dr. Benjamín Spock, haciéndole eco a Juan Jacobo Rousseau en su libro “El Emilio”, dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportan mal porque sus inocentes personalidades podrían deformarse afectando su autoestima.”Emilio, el hijo de Juan Jacobo Rousseau, fue un fracasado que llevó a su padre a la quiebra y al desencanto; el hijo del Dr. Spock, se quitó la vida. Se creyó que tanto un literato como un médico, ambos prestigiados, sabrían de lo que estaban hablando y, por lo tanto, se han apoyado sus sugerencias a pesar de sus letales fracasos.“Ahora nos preguntamos del por qué nuestros hijos no tienen conciencia; por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo; por qué no les importa matar a conocidos y menos aún a desconocidos, a sus compañeros de clase, de escuela o a sí mismos”.Concluye con una idea que todos, me atrevo a decir sin temor alguno a equivocarme, que todos la conocemos extremadamente bien por ser la esencia de un viejo proverbio: “Cosechamos lo que sembramos”.No nos extrañe pues, lo que está pasando en todo el territorio nacional desde hace más de seis años y quién sabe como seguirá.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.