El Derecho de Gil Borja

Hoy comenzamos un nuevo ciclo, agradeciendo a AM Hidalgo por la oportunidad de compartir, en breves líneas, temas de interés general, que espero sean de tu agrado.



México, a pesar de duras críticas, es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por menos de 40 naciones, destacadas por su avance y desarrollo económico y social.

Ello implica que, junto al resto de los países, aportamos al mundo 70 por ciento del mercado mundial y, con ello, las exigencias en materia educativa son mayores, pues dicho organismo nos evalúa en seguridad, economía, estabilidad social, entre otros conceptos.



Lo anterior nos obliga a mejorar día a día, a pesar de la diferencia de costumbres, lenguas, distancias entre comunidades, entre otros factores; por lo que tenemos, en un mismo territorio, distintas realidades.

Hablar de educación y proyectos para lograr que esta reciba las mejores calificaciones por parte de organismos internacionales y nos convierta en un país competitivo, no es fácil, pues no se trata solo de atender a la opinión de gobiernos o de maestros, sino de los padres de familia y de los propios involucrados (los niños).



Todos hemos leído en los últimos días discusiones entre importantes personajes, acerca de la reforma educativa, si debe ser cancelada o no; la realidad es que más allá de esto, es saber qué hacen las instituciones y las familias para mejorar la calidad de nuestros educandos y como se podría reflejar mayor desarrollo.

Las universidades públicas mexicanas, con poco presupuesto destinado a la investigación, hacen maravillas en la creación de invenciones y registro de patentes. Sin embargo, pareciera que viven en una realidad distinta al resto de los mexicanos, pues poco percibe la ciudadanía respecto de su labor.



Imagina que niños de quinto grado de primaria tuvieran acceso, de manera lúdica, a lecciones de robótica, matemáticas, idiomas, deportes, música y cultura, entre otras materias; que perdieran el miedo a las ciencias al maravillarse con lo que hoy las universidades descubren y desarrollan.



Sí, la respuesta es positiva, pues hoy la Universidad Politécnica de Tulancingo ha puesto en marcha un programa piloto para que cien infantes acudan a estudiar un sábado al mes, junto a sus padres, para “aprender, jugando a ser universitarios”.

Esto no es sencillo, pues se requiere alimentarlos, transportarlos, adecuar y destinar áreas especiales; que jóvenes universitarios, junto a maestros, que apoyen en el cuidado y desarrollo infantil, sin embargo y sin necesidad de discutir sobre la pertinencia de reformas, el resultado podría ser extraordinario.



Obviamente se requiere del apoyo de escuelas primarias, padres de familia, ayuntamientos e, inclusive, el sistema DIF estatal, pero el resultado será contar con una generación enriquecida por la vinculación entre educación básica y superior. Así que si piensas que la educación es cara, resulta en mayor costo no intentarlo.

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.



Hasta la próxima.

