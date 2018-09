Encuesta sobre las multas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La administración municipal ha considerado –y bien en mi opinión-, el incremento en las multas de Tránsito. Como en todo proceso de gobierno en México, gran parte de la ciudadanía expresa su molestia por el posible cobro; voces a favor y en contra.Pero altas o bajas, las multas son el único medio aleccionador para que, de alguna manera, los mexicanos aprendamos a respetar la ley y aún a fuerzas, a dominar el arte de la convivencia y la tolerancia.Multas por pasarse un alto, por tirar basura, por estacionarse en lugar prohibido, todas, son necesarias para que -aún con el dolor en el bolsillo-, aprendamos a respetar las leyes. Países como Singapur han logrado disciplinar y crear cultura a través de leyes fuertes y tener “cero tolerancia”, a quienes infringen la ley. No fue rápido, han debido pasar generaciones que aprenden a respetar la ley. La pena de muerte, los azotes incluso, forman arte de la estrategia de la cultura emprendedora y de respeto a las instituciones.Multas y penas por infringir la ley, por mascar chicle incluso, han mostrado su efectividad para que las reglas de coexistencia social incrementen los estándares de calidad de vida. El narcotráfico y la corrupción son en verdad castigados en forma ejemplar: pena de muerte por duro que sea vea.Partamos del supuesto real de que a pocos ciudadanos les gusta pagar impuestos (o contribuciones si ahora AMLO les quiere llamar así); ni tampoco, las multas; no es cómodo. Es mejor para muchos el evitar el pago de impuestos o el ofrecer mordidas.Es nuestra manera mexicana de ver la vida; no pago impuestos; pido condonaciones; me organizo para no pagar la cuota vecinal; me amparo para evitar cumplir la ley. Todo en ese estilo mexicano de darle la vuelta a las obligaciones con la comunidad, pues la función del gobierno, al fin y al cabo, es cobrar impuestos para ofrecer buenos servicios.En el mundo, las civilizaciones han caminado por dos rutas excluyentes: por un lado, el camino de la tolerancia y por otro, la aplicación implacable de la ley.En la primera, el Estado es benevolente con los ciudadanos y buscando tratar diferentes a los diferentes, perdona y concede el perdón con enfoque amplio sobre los Derechos Humanos.En el segundo, se aplican castigos ejemplares con fuerza para formar conductas en las nuevas generaciones; cero tolerancia y su consecuencia: cero personas en las cárceles.Encuestamos a 250 leoneses, a ciudadanos que en la muestra reflejan con cierto grado de confianza, la postura que al respecto tenemos sobre el “pago de multas”. El 45% opina que “las leyes deben cumplirse estrictamente”; el 22% opina que “deben cumplirse cuando se puede”, en tanto que el 33% restante afirma que “las leyes no siempre deben cumplirse”. Solo el 34% considera que “los impuestos deben pagarse siempre”.El 45% de los entrevistados opina que el gobierno debería “perdonar las multas” y solo el 21% afirma que “deben aplicarse sin excepción”.En la pregunta sobre si está informado del nuevo esquema de multas, solo el 19% dice que “ha oído hablar sobre ese tema” y escasamente el 25% afirma que “está totalmente de acuerdo con aplicar mayores multas”, el 38% dice que “en parte está de acuerdo” y el 37% dice que “no está de acuerdo”.Todo esto muestra un desprecio al cumplimiento de la ley, incluso en el Bajío, donde tenemos los mayores niveles de respeto en el país.Nuestro querido país se ha adentrado con AMLO al terreno del perdón incluso del olvido de las faltas a la ley. Con buenas intenciones, pero ha enviado señales durante la campaña presidencial y en las primeras semanas del periodo de “transición”, de que el Presidente de la República puede otorgar benévolamente el perdón y el olvido al pago de las obligaciones.La idea de AMLO de perdonar a los criminales, así como el “borrón y cuenta nueva” para condonar adeudos a los grupos organizados de Tabasco que adeudan 40 mil millones de pesos por energía eléctrica, son señales que incitan al no pago de las contribuciones ciudadanas para sostener al Estado mexicano.Las economías más vigorosas en el mundo, como los países nórdicos, los países orientales como Corea, China, Japón, las culturas anglosajonas, han sostenido como valor, el pago de los impuestos, como algo necesario para incrementar la infraestructura social y generar valor para los ciudadanos y para los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros.La recaudación fiscal es el único medio para ofrecer servicios de calidad y que los emprendedores y los empresarios accedan a recursos necesarios para generar riqueza.El “borrón y cuenta nueva” que hará AMLO a sus paisanos de Tabasco genera inequidades para los grandes consumidores de energía en el norte que tienen también tarifas altas de energía eléctrica o para los empresarios del Bajío con incrementos de cuotas del 40%.Dará pie para que, en próximo sexenio, se sumen a la demanda de no pago, miles de usuarios que no desean pagar impuestos o energía. Serán grupos organizados que pedirán que el Estado subsidie sus consumos.Considero que el pago de las “contribuciones” y de las multas son parte de la formación cívica que debemos fomentar en los pequeños en las escuelas; deben ser principios que se estudien en las universidades y cuyo desprecio nos puede llevar paulatinamente al debilitamiento de las instituciones que nos aseguran la convivencia social.En lo local, el establecimiento de penas a quienes violan la ley será indispensable para una sociedad en donde la figura del narcotraficante o del político corrupto (hoy enaltecidas e incluso admiradas por pequeños en algunos sectores de la sociedad) sean castigadas duramente.La manera fácil de obtener dinero a costa del robo o de la muerte se está convirtiendo en un paradigma que buscan tener algunos de nuestros pequeños, y contra lo que debemos luchar quienes formamos a la niñez y juventud en las zonas populares.El origen de la descomposición del tejido social está sin duda en las grandes diferencias sociales entre ricos y pobres y en el sistema económico que privilegia a los poderosos, es cierto.Pero la salida, la reconstrucción, el trabajo de los “tejedores sociales”, requiere la formación en valores comunitarios de respeto a los principios sociales que hemos construido por generaciones.El valor por el trabajo honrado, la solidaridad con los demás, el respeto a los adultos mayores, el cumplimiento de la ley de tránsito es una condición básica del tejido social. Las multas son necesarias, indispensables, para formarnos en el respeto a los demás.