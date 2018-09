¿Perdón y olvido?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las reuniones que AMLO promueve, con los deudos de víctimas y sobre todo desaparecidos, tienen un signo o sello de intención. En absoluta verdad resultan un atrevimiento ya que antes de la justicia y la reparación de daños, que en absoluto rigor corresponde a cada uno de los hechos, no es posible la paz de las conciencias.Recordemos, nada más como ejercicio mental histórico, que aquí, en León, por el 2 de enero de 1946, a pretexto de disputa electoral con escandaloso fraude a la Unión Cívica, que protestó en forma airada pero pacífica, el régimen de Ávila Camacho y el estatal de Ernesto Hidalgo, mandaron acribillar al pueblo manifestante. El ejército dejó sembrada de cadáveres la Plaza Principal.El partido del gobierno cambió a PRI, Hidalgo cayó de su sitial; Ignacio Quiroz, que por instantes ejerció como primer edil, se refugió en Querétaro; pero la justicia para los asesinados, los heridos y sus familiares... jamás llegó.Los deudos y la población en general ¿podrán borrar de su memoria semejante felonía? Hasta la pregunta resulta atrevimiento, una especie de provocación a la conciencia. Que no se pudo hacer nada y ahora menos, es cierto; mas no es posible borrar esos crímenes para decir que los actores ya están exonerados y... ¡aquí nada pasó!Lo que produce ascándalo, a propósito de ese horrendo hecho, es que en las ceremonias luctuosas de cada año algunos priístas, tal vez por ignorancia o cinismo, acuden a recordar el pasaje sangriento. ¡Qué ironía!En este nuestro tiempo, los desaparecidos y muertos suman una cantidad asombrosa, cientos de miles. De ello no es posible, salvo en algunos casos, culpar directamente al Gobierno ni al Estado hablando institucionalmente, empero la inseguridad, por incapacidad y negligencia, los señala con índice de fuego... para siempre.El nivel de irresponsabilidad gubernamental respecto a la inseguridad toca por momentos límites de lo verdaderamente increíble. El hecho de que en Jalisco, camiones de refrigeración, se dice que con 244 cadáveres, ronden la ciudad de Guadalajara, es inaudito por no decir que espantoso.A quienes se les haya ocurrido hacer eso, no únicamente hay la necesidad de destituirlos, sino mandarlos con el psiquiatra. Ni siquiera a Agatha Cristy se le hubiera aparecido en sus macabras fantasías ese tipo de maldades, menos a Kafka.No podemos esperar que se nos diga lo que trae en la mente el Fiscal que acometió tal hecho, sino que ademá tenemos la muy urgente necesidad de entender qué sabe el gobernador Aristóteles Sandoval, de lo que acontece en su entidad.Los deudos de esos cadáveres, mientras no se tengan a la mano datos de sus vestimentas, huellas dactilares, señas particulares, jamá podrán tener un indicio de si son sus familiares.¿Perdón y olvido para quienes los ultimaron y también para los manipuladores de esos hechos?El señor López Obrador, en una sesión con familiares de desaparecidos, ya dijo que al tomar posesión pedirá perdón por todos esos hechos.Apoco su intención es sana, empero no es ética ni políticamente correcto que asuma ese papel porque no fue el Estado ni el Gobierno quien los victimó o en todo caso que lo hubiera sido con un perdón, por muy sincero que fuera, no se restañe ni la falta moral y menos queda restablecida la justicia.Refiero, a este propósito, que hace 50 años fui a Santa María Ixcatepec, en plena huasteca veracruzana, a celebrar con mis compañeros sinarquistas un homenaje a la Bandera.El cacique lugareño no permitía el acto. Lo ubicamos en un jacal que era oficina de correos. Fuimos hacia él pero por el solar trasero se escabulló.Celebramos el acto; hablamos, con traductores a dos dialectos, de la justicia, el bien, la libertad y los derechos humanos en general.Comimos el bocado que los propios compañeros con sus menguados recursos habían preparado.Desde Tantoyuca regresé al Distrito Federal. A mi llegada ya tenía la información de que a Crispín Juárez, nuestro líder local, lo habían asesinado en su jacal dos pistoleros.Recurrimos todas las instancias desde Ministerio Público, Procurador, Gobernador, incluso la Federación, sin que se nos hiciera el menor caso y menos justicia.Ya habían sido asesinados, en los tiempos de Cárdenas, 149 militantes sinarcas.¿Perdón y olvido? La historia de esos agravios no es posible borrarla con palabras. Tales heridas al alma nacional merecen, mínimamente, respeto.Eso del perdón y el olvido no creo, sincera y fundamentadamente, que, sin la justicia, lo puedan avalar ni San Agustín, el padre José, Santo Tomás de Aquino o Ripalda. ¿Quién tiene qué arrepentirse, la víctima?(Sinarquismo, movimiento fundado en León en 1937. SIn-con; arge-orden. De los despojos de esa agrupación al igual que del Partido Demócrata Mexicano, andan por ahí todavía algunas personas que nutren sus carteras).