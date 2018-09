La Olla: La sombra del Gallo

Marco Antonio Díaz Uribe, el fantasma

El negocio con las mochilas

Origen de la mano derecha del “Gallo” en Guanajuato

Apagón industrial

Secretario, tres años a prueba

El operador de las compras “sospechosas” del Gobierno estatal y benefactor de la mayoría de los candidatos del PAN aparece y desaparece como fantasma, habla fuerte y domina el arte de “doblar” a sus competidores.Marco Antonio Díaz Uribe, el operador, encuentra oportunidades de ganar dinero en todo. Vive en la Ciudad de México. Uno de sus despachos “fachada” –ocupa más de 3 mil metros cuadrados- se ubica en Cuautepec delegación Gustavo Madero.Panistas en cargos públicos lo conocen muy bien. Las últimas tres campañas políticas recibieron gratis miles de playeras, mandiles, paraguas, lonas, mochilas, banderines y hasta cobijas.Pero Marco Antonio no se manda solo.Su patrón, reconocido por blanquiazules de la élite, es el famoso Rafael “El Gallo” Barba, quien durante los seis años de gobierno de su compadre Miguel Márquez, amasó tanto dinero que compra mansiones al contado, envía a sus hijos a recorrer el mundo y de un día a otro, cambia de residencia de Irapuato a Florida.Marco Antonio representa al “Gallo” Barba, lo constatan sus amigos y los políticos beneficiados. También lo atestiguan quienes desobedecen sus reglas o quieren hacer negocios por su cuenta.Frente a sus amigos, Díaz Uribe presume que “El Gallo” es su jefe aunque nunca aparecen juntos en Guanajuato. Eso sí, en México, van juntos a todas partes, visitan a empresarios de la Comunidad Judía con negocios en Guanajuato, ven constructores, políticos y a comercializadoras “vende-todo”.Va un ejemplo del “modus operandi” de Marco Antonio Díaz Uribe por instrucciones del “Patrón”.La compra de 1 millón 720 mil mochilas por más de 200 millones de pesos en tres licitaciones abrió los ojos del “Jefe” de Díaz Uribe. Con anticipación recibió todos los detalles de los concursos con la orden de buscar un proveedor “a modo”.Fácilmente contactó al panista Miguel López Salgado, de Moroleón. Se pusieron de acuerdo y el negocio resultó un éxito. La empresa del blanquiazul, Compañía Solo, ganó el pedido.La segunda licitación tuvo un tropiezo. López Salgado se topó con un fuerte competidor, Tejital, de Puebla. Perdió el contrato pero el subsecretario de Finanzas, Isidro Macías Barrón, le ayudó a recuperarlo. Canceló la compra al poblano cuando las mochilas casi estaban terminadas.Isidro Macías se lo dio “en lo oscurito” al blanquiazul Miguel López y ¿adivine qué?Un directivo de Tejital recibió una llamada de Marco Antonio para comprarle las mochilas a la cuarta parte de su valor. “El operador” habló a nombre del “Patrón”. Pagó las mochilas a 30 pesos cada una y a través del militante del PAN, las vendió al Gobierno a 120 pesos cada una.Por cierto, Miguel López compitió en la pasada elección como candidato a Síndico. Afortunadamente perdió.En Yuriria inició su carrera ascendente el defeño Marco Antonio Díaz Uribe. Llegó con su familia en busca de oportunidades.Ex funcionarios de esta ciudad lo recuerdan lavando autos en el estacionamiento del DIF y poco después en una mini-oficina en la Presidencia de Yuriria.Marco Antonio sin preparación pero con gran voluntad de servicio, se ganó el puesto de encargado de la oficina de Promoción Económica del Municipio.Trabajaba sin descanso y acudía a todas las invitaciones que recibía de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato.Conoció a funcionarios, a políticos, candidatos, empresarios.Marco dejó Yuriria y acompañó al entonces diputado federal, Artemio Torres, a la Cámara de Diputados. Allá se relacionó con todo el que se cruzaba en su camino. Llevaba a Artemio a todas partes, según testigos, y mientras esperaba, aprovechaba cada minuto para conocer el funcionamiento de oficinas del gobierno.Su primer gran negocio fue vender cobijas a los diputados federales que las repartían en sus distritos. Todos los legisladores lo conocieron por vender barato.En sus andanzas de empresario, Marco conoció al “Gallo” y de inmediato se entendieron, el primero como operador del otro. La jerarquía es muy clara, Barba da las órdenes y Marco las ejecuta. Su eficacia está probada en todo tipo de compras, tabletas, uniformes, mochilas; encuentra constructoras o despachos desconocidos y descubre comercializadoras de todo.Su hijo Christian Díaz ya debutó como asistente del senador del PAN Erandi Bermudez y su hija Nancy vendió espectaculares en Celaya al doble de precio.Los altos costos de las tarifas eléctricas están fundiendo a las industrias de Guanajuato.Los empresarios de casa recibieron noticias este jueves y más que un alivio fue otro gancho al hígado.Les dicen que el jueves hubo una mesa de trabajo donde participaron el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González; el director de la Unidad de Energía de la Comisión Reguladora de Energía, Oliver Flores; y los del CCE, Concamin, Concanaco, Conacero y Canacintra.Se acordó que las tarifas publicadas en la página oficial de la CFE para el mes de septiembre se mantendrán con el incremento del 13%. Durante octubre, noviembre y diciembre no habrá más incrementos, y a fin de año se instalará una nueva mesa (ya con el nuevo gobierno) donde el objetivo máximo podrá ser el disminuir las tarifas no más del 2% para el primer cuarto del próximo año.Para los industriales el acuerdo que lograron sus “representantes” resulta una bofetada, mentada de ma... El reclamo de incrementos desproporcionados que en promedio mencionaron hasta un 80% este año simplemente no fue escuchado, les dan atole con el dedo pues el daño ya está hecho, sin reversa.“Es malísimo, ¿pues cuál acuerdo?, es un ‘ya se fregaron’, debió de haberse acordado un regreso a los niveles razonables. Bajar un 2% a partir de enero la verdad no representa nada, el daño está hecho”, reprochó el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez.“Nos lamentamos miles de industriales del País, no solo por la torpeza del Gobierno Federal con esta estrategia errada sino sobre todo por la debilidad reflejada durante tantos meses por nuestros líderes nacionales (con excepción de Coparmex), mostrándose temerosos, complacientes y alineados con el Gobierno, permitiendo un gran daño a la industria”, reclamó el industrial leonés del sector plástico y exdirigente de la Canacintra y del CCE leonés, Gustavo Guraieb Ranth.El Consejo Coordinador Empresarial de León y Concamin Bajío alzaron la voz hace días y recibieron el respaldo de algunos legisladores federales que presentaron sendos puntos de acuerdo, de esos que son (cuando se aprueban) llamadas a misa, exhortos al Ejecutivo Federal para que reconsideren.La bancada de 14 diputados federales del PAN por Guanajuato, que coordina Jorge Espadas; los senadores del PAN Erandi Bermúdez y Alejandra Reynoso; y el diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico, se subieron al tema para presentar sus exhortos, que el gobierno que se va ya dio muestras de que no va a atender y del que entra tampoco hay señales de optimismo por ahora.Lo que resta por ver es si el empresario local sube de tono sus protestas, como ya lo hicieron industriales de peso de los Pueblos del Rincón que tomaron pacíficamente las oficinas de la CFE.Un reporte de la organización “México ¿Cómo Vamos?”, con datos del INEGI, coloca a Guanajuato con un crecimiento económico del 3.9 %, en el séptimo lugar nacional (en el promedio del segundo trimestre 2017 al primer trimestre del 2018). Los mejores son: Baja California Sur (16.4%), Puebla (5.8%), San Luis Potosí (5.7%), Estado de México (4.7%), Jalisco (4.1%) y Quintana Roo (4%).El boom económico de Guanajuato está desacelerando. Y ahora esto de las altas tarifas de energía. Es un tema al que debe entrarle el góber Diego Sinhue y su secretario de Economía, Mauricio Usabiaga.El Ayuntamiento de León 2015-2018 terminará el trienio (el 9 de octubre) con el mismo secretario de Seguridad Pública Municipal con el que empezó: el irapuatense Luis Enrique Ramírez Saldaña.El alcalde Héctor López, a diferencia de los dos que lo antecedieron: Bárbara Botello y Ricardo Sheffield, decidió poner freno al trajín de Secretarios de Seguridad y confiar en la estabilidad.Los anteriores alcaldes justificaron una y otra vez sus ajustes que porque la realidad así se los demandaba, que como en todo partido las circunstancias se modifican y hay que hacer cambios, meter a jugadores ‘de refresco’ para intentar jugar mejor y ganar los partidos, en la metáfora futbolera.La priísta y el expanista hoy morenista, hicieron tres diferentes nombramientos cada uno en el área.La primera Presidenta Municipal de León arrancó con el general Miguel Pizarro Arzate (que venía de ser Secretario de Seguridad Pública en el Estado), quien duró un año y cuatro meses al frente. A suplirlo llegó Francisco Salazar Soni “Robocop”, que fue presentado como altas cartas credenciales pero que no hizo sintonía con con su Jefa y le dieron las gracias apenas con cuatro meses en el cargo.Al final fue Francisco Javier Aguilera Candelas, el exdirector de Policía, quien terminó el trienio.En el trienio 2009-212 Sheffield Padilla también hizo los cambios, comenzó con ‘La Mayor’ del Ejército, María Guadalupe Anguiano Sánchez, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pero solo duró siete meses. Luego nombró al panista Salvador Echeveste, quien estuvo un año y siete meses y le dieron las gracias. Rito Padilla García cerró los últimos ocho meses de la administración.Héctor López, por el contrario, creyó que había que darle tiempo a que su jugador más importante se asentara, tomara ritmo y comenzara a mostrar sus cualidades por las que se optó por su fichaje.Al final León va perdiendo el partido frente a la inseguridad y la violencia, y por goleada.La incidencia delictiva, sobre todo en homicidio doloso, es crítica.Pero además de las denuncias efectivas está el indicador de la percepción social sobre la inseguridad pública que mide el INEGI y cuyo último dato de junio 2018 registra que el 80.3 por ciento de los leoneses considera inseguro vivir aquí. Por arriba del promedio nacional que fue de 75.9 por ciento.El foco de alerta es que no se ve mejoría, en marzo era un 76.7 por ciento de leoneses inseguros.De 68 regiones medidas las otras que están por encima de esos 80 puntos son: Tapachula, las cuatro zonas en que dividieron la Ciudad de México, Guanajuato Capital, Acapulco, Chilpancingo, Guadalajara, Toluca, Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Tepic, Oaxaca, Cancún, San Luis Potosí, Villahermosa, Reynosa, Coatzacoalcos, Zacatecas y Fresnillo.El Alcalde nunca aceptó que Ramírez Saldaña fuera de los funcionarios ni siquiera con tarjeta amarilla.Lo que sí hubo en el trienio fueron cambios en las direcciones de Policía (se fue Édgar Oswaldo Jiménez y llegó José Carlos Ramos), Tránsito (se fueron Salvador Terán y Ricardo López, hoy está José Guadalupe Alcalá) y en Protección Civil (Nicolás Escobar sustituyó a Salomón Ocampo).También hubo relevos este año en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública y en el C4. Además se creó la Subsecretaría de Atención a la Comunidad que encabeza Francisco Becerra López.El que sí estuvo firme en su cargo los tres años es el director de Prevención del Delito, Elías Lira Mares, quien se dice hace lo que puede con un presupuesto que está muy limitado.Ramírez Saldaña pasará a la historia como el primer Secretario de Seguridad en los últimos nueve años que no renunció, y que tampoco fue despedido. Bueno, al menos no durante los primeros tres años.Las apuestas son a que Luis Enrique no continuará, no al menos en ese encargo. Lo sabremos pronto.