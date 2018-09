VII Feria por la Paz

[email protected]

No podemos olvidar que en la raíz de la violencia están las desigualdades económicas y la pobreza, el bloqueo de las posibilidades de desarrollo, los gobiernos autoritarios, las discriminaciones por razón de sexo, cultura o color de piel, entre otras, y que la solución de estos problemas sociales y económicos a todas las escalas es prioritaria para que se pueda eliminar la violencia y construir la paz.La paz empieza por el rechazo de la violencia como forma de solucionar los conflictos. Y para que esto pueda ser posible se debe dar un amplio consenso al respecto, es decir la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone erradicar la cultura de la guerra y la violencia como forma de resolver los problemas que genera el modelo de desarrollo actual. Se piensa que la guerra es injusta y dramática para los seres humanos, pero también se considera inevitable en muchos casos.La cultura de la paz se centra sobre todo en los procesos y en los métodos para solucionar los problemas y esto supone generar las estructuras y mecanismos para que se pueda llevar a cabo. Su generalización persigue la erradicación de la violencia estructural (pobreza, marginación), así como la violencia directa, mediante el uso de procedimientos no violentos en la resolución de conflictos y mediante medidas preventivas.La construcción de una cultura de la paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva. En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos y esto permite una evolución del pensamiento social. La humanidad ya está madura después de dos mil años de aprendizajes para poner en práctica el mensaje que debe predominar la solidaridad y el amor.Es importante que se genere un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de la paz, desde los medios de comunicación, desde la familia, las empresas, las unidades de producción agrícolas, desde los ayuntamientos, desde las organizaciones no gubernamentales, desde las asociaciones ciudadanas, en fin de todas y todos. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de que los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes que la facilitarían, tal como eliminación de las situaciones de injusticia, distribución más equitativa de la riqueza, eliminación de la pobreza, derecho a la educación en igualdad de condiciones. Y por otro lado que conviertan esta conciencia en una nueva cultura de administrar el poder.En Irapuato es nuestra esperanza lograr ser un Municipio de Paz, para ello necesitamos posicionar en la mente de la mayoría de las personas que la paz es posible, es por eso que Organizaciones Asociadas por la Paz en Irapuato han llevado a cabo la VII Feria por la Paz que se realiza ya durante siete años consecutivos en el parque Irekua. El comité organizador hace una invitación a todas las personas para que se siga con acciones diarias de convivencia pacífica, con solidaridad, diálogo y respeto.Participan más de cuarenta asociaciones tanto de sociedad civil como gobierno, academia y empresa, que con su presencia y participación, invitan a reflexionar, tal como lo hace Naciones Unidas en este día Internacional de la Paz Los días internacionales propuestos por la ONU son para sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.La Paz es el noble arte de vivir como hermanos, una cualidad que no se nace con ella, sino que hay que enseñársela a los niños desde pequeños. En el Día Internacional de la Paz, deberíamos reflexionar sobre si estamos haciendo todo lo posible por enseñar a nuestros hijos (as) este noble arte tanto en casa como en las escuelas.El cerebro de los niños posee una infinita capacidad de asimilar las experiencias sociales acumuladas por la humanidad durante cientos de generaciones. Así, de esta manera, los niños aprenden a hablar casi sin darse cuenta. ¿Por qué no aprovechar esta plasticidad del cerebro humano para inculcar valores como el de la paz? Es misión de los padres y madres, educadores (as), que cuidan y atiende a los niños (as), enseñarles cómo desarrollar el noble arte de vivir en hermandad.Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. Un medioambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y este, a su vez, ayudará a que esta se potencie.El tema de este año es la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.Termino este espacio comentando que me pareció muy buena y oportuna la experiencia de observar en el bulevar Lázaro Cárdenas a la altura casi de la Prepa pusieron botes de basura con separación de la misma, ojalá esto vaya acompañado de todo un sistema de recolección de cuidado del medio ambiente. También escuché que se trabaja en la calle Violeta cercana al cruce de Plaza Cibeles, sin embargo, todavía no se pone en circulación lo cual es urgentísimo para facilitar la vialidad en esa zona actualmente tan complicada.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!