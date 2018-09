'Siento vergüenza', dice el Tuca tras agresión a aficionado en Monterrey

Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, condenó los actos de violencia que dejaron a un aficionado universitario gravemente herido, previo al clásico regiomontano. “Es muy triste. Siento vergüenza estar en una esta como ésta, da pena de lo que esta gente hace. Ojalá lo encuentren, lo metan donde debe estar... en el cementerio y no en la cárcel, no se vale somos hermanos”, respondió el Tuca sobre el fanático que fue apuñalado y golpeado en la cabeza con piedras.



También, el estratega se rerió a los culpables como “cobardes”. “Es triste, porque somos hermanos y eso no se vale, es un partido de futbol, una esta. No hay motivo para actos de cobardía, es muy triste”.



De igual modo, Tigres y Rayados se manifestaron en redes sociales:



Comunicado de Club Tigres. pic.twitter.com/avHHcjPgxq — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 24 de septiembre de 2018