Terminó la Jornada 10 del Apertura 2018 en la Liga MX y una vez más, en la décima fecha de la primera división en México, sucedió algo fuera de lo normal. En el Clausura 2017, no se disputó en tiempo y forma por el paro arbitral que decidió poner el gremio de los silbantes, tras las agresiones a Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores.



La Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) y sus integrantes decidieron no pitar esa jornada tras la decisión de la Comisión Disciplinaria por la resolución dada ante los casos en los que se vieron involucrados los futbolistas Pablo Aguilar y Enrique Triverio.



Además, el 10 de marzo, día en que se abrían las actividades de aquella fecha, en la cancha del Luis “Pirata” Fuente, Anibal Ruiz, quien era auxiliar de Pepe Cardozo cuando era técnico del Puebla, perdió la vida tras desvanecerse en la casa del Tiburón. Al siguiente torneo, el Apertura 2017, la décima jornada se vio interrumpida una vez más.



Previo a realizarse, el 19 de septiembre, se vivió un terremoto que dejó cientos de fallecidos y desastre en algunos estados del país, por lo que se decidió no disputar esa jornada. En el 2018, la “maldición” de la Jornada 10 se hizo presente.



La tormenta eléctrica que se presentó en Morelia, evitó que el Monarcas vs Pumas culminara y el partido nalizó en el minuto 84. También el León vs Lobos BUAP se detuvo algunos minutos por inundación en la cancha de la Fiera por la fuerte lluvia que caía en la ciudad. Otra de las desafortunadas situaciones vividas, fueron los actos violentos en Monterrey, previo al Clásico Regio en el Universitario UANL, partido que terminó empatado sin goles.