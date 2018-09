Dorados, molestos por poca seguridad para Maradona

Ahora que tienen a Diego Maradona como director técnico, los Dorados piden a las directivas de los clubes que visitarán máxima seguridad, por lo que la cúpula norteña enfureció con la de Alebrijes, que no impidió el ingreso de mucha gente a la cancha el sábado.



Talavera ya sabía que sería suplente Ir a la banca no fue novedad para Alfredo Talavera.



Sus constantes errores eran justicados públicamente por el director técnico Hernán Cristante, pero —al mismo tiempo— el veterano meta sabía que su entrenador no estaba a gusto con él.