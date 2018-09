'Eran como animales', dice testigo del ataque a aficionado de los Tigres

Y Fuerza Civil no hizo nada para evitar la bronca. pic.twitter.com/UFsqx1f949 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 24, 2018

La 'horda' de seguidores Rayados

Después de muchas advertencias

Daniel Hernández fue testigo presencial y grabó cuando un aficionado defue golpeado y apuñalado por seguidores de. Hernández venía junto con algunos amigos detrás de la caravana de la porra de los felinos que se dirigía al. "Venía con amigos en un auto, hasta llevábamos a nuestra novia", cuenta.En una de las avenidas de Monterrey, "nos encontramos al microbús que traía a la caravana de los Tigres, pero curiosamente sólo estaba ese micro, venía solo, siempre van dos o tres juntos y lo más extraño es que, cuando siempre los escoltan, ahora no fue así".En un semáforo: "Nos adelantamos y de un momento a otro vi cómo se bajaban del micro, cuando nos fijamos de otro micro adelante, también".El choque fue inminente. "Nosotros traíamos una bandera, íbamos con playeras de Tigres, pero al ver sunos las quitamos y metimos la bandera. Aun así un seguidor de Rayados nos aventó una lata de cerveza al coche, le empezamos a gritar: 'nosotros no somos, no somos', como que nos entendió y nos gritó 'ya vete'".Y pasó lo más dramático: "Vi al chavo de Tigres que venía corriendo, le metieron el pie y se cayó., era lo que parecía que eran, animales. Lo golpearon, lo patearon, le aventaron piedras".Para Daniel esto es muy trágico, "es lo que derramó el vaso. Son dos o tres veces que esta situación sucede… Lo que les digo, como aficionado que soy, es que, uno puede aguantar puñetazos, pero tratar de quitarle la vida a alguien…".La Liga "también es responsable de esto, solapan todo esto. Son animales,No está nada bien… En qué cabeza cabe…".