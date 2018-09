"Arriesgamos patrimonio", dice Jesús Martínez; nuevo Estadio León costará 2 mil mdp

“Son 10 meses de diseño y posteriormente estamos hablando de entre 28 a 32 meses de construcción, viene mucho trabajo para todos y hoy es un día muy especial. Es un mensaje muy claro para todos los aficionados de León, llegamos aquí para quedarnos, estamos comprometidos con este equipo, yo hice una promesa cuando llegué y ascendimos: este equipo no vuelve a Segunda División”, expresó el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, en entrevista posterior a la presentación.



“Es una ciudad increíble, el apoyo siempre lo hemos sentido y esta gente se merece tener uno de los estadios más importantes de Latinoamérica, es una gran responsabilidad para todos”, agregó.

No hay vuelta de hoja a inversión, pese a alto costo

El nuevo, el hotel y la primera fase de centro comercial que incluye el plan maestro del proyecto de la nueva casa de lacostará

Nuevo Estadio León. Foto: Cortesía.



“Es un costo altísimo, realmente estamos arriesgando el patrimonio, son más de dos mil millones de pesos en la construcción, sin contar los terrenos (280 millones de pesos a pagar en seis años al Gobierno del Estado). Vamos a depender mucho de la venta de palcos, de los empresarios, afortunadamente muchos nos están acompañando y ha habido mucho interés en toda la ciudad.

“Vamos a hacer un esfuerzo para hacerlo un estadio accesible para que toda la gente pueda ir”, anotó.

No les preocupa situación legal de Nou Camp



“Estamos presentando algo impresionante y del tema legal estamos muy tranquilos, Héctor López me ha dicho que nos vamos a quedar y nosotros estamos pensando ya en el nuevo estadio”, apuntó.

Ni afectarán calidad del Club



“Hicimos diez contrataciones, nunca habíamos gastado tanto en contrataciones y aparte vamos a hacer el estadio, no afecta en nada, hubo refuerzos importantes y se gastó la cantidad más alta que se haya invertido en contrataciones, ahí está el compromiso que tenemos con el equipo, la ciudad y la gente”.

Renovaciones, luego



“La renovación de Mauro (Boselli) y de todos los que están en el equipo es la misma, estamos en un lugar de la tabla (en el 15) donde no deberíamos estar, ahorita no vamos a hablar de renovaciones cuando tenemos malos resultados, lo más importante es darle vuelta a la página, lograr buenos resultados y cuando llegue el momento, no sólo de Mauro sino de todos, tienes que presentar resultados, estamos por cerrar el torneo y si no se dan resultados hay que tomar decisiones”, señaló.

