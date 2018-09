¿Por qué nadie se atrevió a hacer antes un nuevo estadio para el León?

No es pedir, es gestionar.No es construir, es hacer funcionar.No es quién lo hace, es dónde lo hace.No es de quién es, es para que lo hace.¿En qué momento perdió la que tenía? sólolo saben. El equipo León perdió su casa hace muchos años y no hace unos meses con la finalización de un juicio.El equipo y su casa volverán a ser lo mismo,Los tiempos exigen la ‘joya’ arquitectónica y de modelo de negocios que nos presentaron, una construcción que explote su ubicación, su versatilidad y que justifique el gran riesgo capital que está corriendo.Alguien me dijo:Y es cierto, pero más allá del valor comercial y las ganancias que puedan obtener los actuales dueños, que evidentemente es el motivo de su creación, los aficionados del León, todos esos aficionados de a pie que no están en Asociaciones Civiles buscando afanar lo que otros descuidaron (opinión estrictamente personal), podrán presumir que su equipo vuelve a tener un lugar propio, un casa. Y no es que el actual no implique ese valor tan íntimamente ligado, pero es más la historia, el pasado y sus recuerdos lo que atan a este club con elHoy tiene que pagar una renta de lo que alguna vez fue su casa.mejores experiencias, la ciudad tendrá un imponente estadio para presumir la identidad de una ciudad, sí, porque guste o no el equipo, en manos de quien esté, representa a esta ciudad.En los últimos años, de los ochentas a la fecha, el equipo pasó de la quiebra, a los descensos, pasando por un título; a tener a varios de sus antiguos dueños en la cárcel, de ser tomado por el SAT, de navegar. Estadio y equipo dejaron de ser una misma cosa.Critican cómo consiguieron los terrenos para construir este complejo, deberíamos de criticar cómo nadie de de esta ciudad tuvo esa visión. Critican que hagan negocio con el, deberían de criticar cómo acá se unen sólo para salvar sus palcos y plateas y no al equipo.No es que hayan conseguido lo que consiguieron, es que lo consiguieron donde nadie lo quiso hacer. No es que hagan un estadio, es queClaro, buscan un beneficio, pero arriesgando un capital y ejecutando un plan., una solo cosa, una misma entidad.Y acá preocupémonos por qué va hacercon el Estadio, si Los ‘Palco y Platehbientes’ consiguen una indemnización de un Estadio que sin un equipo de fútbol, sólo es dinero.Comenta este texto con Paco Vela en Twitter: @pacovela