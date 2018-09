The Best 2018: horario y dónde ver la gala de los premios de la FIFA

La gala de los Premios The Best 2018 de la FIFA se celebra en el Royal Festival Hall de Londres este lunes 24 de septiembre a las 20.00 (hora española). Este año, los finalistas a Mejor Jugador son Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric. En el caso del egipcio y el croata, sería la primera vez que conquistasen el galardón, mientras que el portugués ya sabe lo que es ganarlo en las dos últimas ocasiones.





Messi está nominado este año para formar parte del mejor once del año, a diferencia de los últimos años, en los que que estaba incluido como candidato a mejor jugador. Ronaldo, por su parte, no acudirá a la gala de este lunes, a pesar de ser el claro favorito para llevarse el galardón. El premio se otorga tras una votación de capitanes y entrenadores, así como de algunos periodistas. Por tercer año, también participan los aficionados mediante una encuesta.

Además del premio a mejor jugador del año, en los Premios The Best 2018 se entregará galardonará a la mejor jugadora, mejor portero, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador/a de fútbol femenino, premio Puskas al mejor gol y mejor once del año.

La ceremonia se podrá ver en directo por el canal MEGA, y seguirse online en el canal de Youtube de la FIFA, en su Facebook.