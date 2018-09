Violencia en Clásico Regio trasciende a nivel mundial

Los hechos violentos que se suscitaron previo al “Clásico Regio 117” no pasaron desapercibidos. En México ha causado una gran indignación por la forma en que los pseudoaficionados de Rayados de Monterrey golpearon al seguidor de Tigres hasta dejarlo inconsciente.



Este desafortunado caso fue más allá de una rivalidad que debería existir solamente en la cancha de futbol, tanto que llegó a traspasar fronteras. Durante el programa de televisión española, que se especializa en analizar y debatir temas futbolísticos, “El chiringuito de Jugones”, hablaron de la riña que ocurrió en la Avenida Aztlán, en Monterrey, Nuevo León. A estos actos los calicaron como una "Espeluznante batalla" y una “salvajada”.

Otro de los medios que se encargó de evidenciar la violencia del futbol mexicano fue la revista inglesa “Four four two”, que cuenta con un gran prestigio a nivel mundial. Los británicos destacaron que ambos clubes condenan los hechos violentos entre sus seguidores que dejaron a uno en cuidados intensivos .

Tigres and Monterrey condemn violence that leaves fan in intensive care



