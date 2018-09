El documental crece en streaming

Históricamente en México el documental ha sido el formato cinematográco más vilipendiado comercialmente hablando. Este tipo de ofertas fílmicas se reducen a festivales o circuitos especializados.



En 2005, Diego Luna y Gael García formaron Ambulante, proyecto a través del cual llevan documentales a todos los rincones del país.



El documental, al igual que los cortometrajes, no son formatos que la audiencia esté acostumbrada a ver en la gran pantalla y menos pagar por verlos, a diferencia de Estados Unidos, donde títulos como Farenheit 9-11, que costó 6 millones de dólares y recaudó 22 millones, o La verdad incómoda, que costó 1.5 mdd y consiguió 49.8 millones, se han vuelto éxito en taquilla e, incluso, han convertido a personajes como Michael Moore en rockstar de este formato.



En medio de este panorama, en los últimos años las plataformas streaming se han convertido en el escaparate para que documentalistas puedan mostrar su trabajo no sólo en su región, sino también en el resto del mundo y con ellos alcanzar el impacto que la gran pantalla no les ha dado.



Para Pablo Cruz, socio y fundador de la productora Canana, el hecho de que plataformas como Netix se interesen en mostrar documentales y lmes mexicanos abre la posibilidad de que tanto realizadores como público ganen.



“Ayuda mucho, por un lado los directores tienen la posibilidad de que sus trabajos se vean más allá de festivales, muestras o circuitos que a veces son cerrados o muy especializados y, por otro, también benecia al espectador, a veces los mexicanos no tenemos la costumbre de ir a una sala a ver largometrajes de este tipo y pagar por ellos tampoco, así que el hecho de que unas plataformas los tengan lo hace más accesible y también ayuda a formar audiencias”, explica Cruz. Al dar un paseo por las plataformas más importantes del momento, como Amazon Prime Video, Netflix, ClaroVideo e incluso Filmin Latino, se puede apreciar que la cantidad de propuestas con este formato ha crecido notablemente y algunos han acaparado la misma atención que algunas de sus famosas series.



De todo tipo. Desde documentales de comida hasta los que abordan temas de tecnología, pasando por los cargados con tintes políticos, que contrastan con aquellos que tratan temas de moda, mascotas, casas o lugares exóticos alrededor del mundo encontramos en las plataformas. Netflix es una de las plataformas que cuenta con uno de los catálogos más extensos y variados pero también existen otros servicios como GuideDoc TV, que por 89 pesos al mes se puede disfrutar de una gran variedad de documentales, cortometrajes y películas que han estado en festivales por todo el mundo. En México, existen plataformas nacionales que hacen lo propio.



FilminLatino es la app que por 69 pesos mensuales ofrece una extensa lista de títulos con lo más destacado de la cinematografía latinoamericana y también presenta documentales y hasta cortometrajes, muchos de ellos salidos de festivales especializados como Ambulante.

