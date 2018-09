Chumel: No, esto sigue, ¡no!, seguimos nosotros, no me va a dejar así, Enrique

EPN: Me da mucho gusto saludarte, no me tienes que decir 'mi lord', ya, síguele y que te vaya muy bien, mira, te mando un abrazo muy fuerte y un corazonsito, bueno, lo voy a hacer bien porque luego no me digan que no lo sé hacer, ¡adios!