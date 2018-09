"Recientemente reunieron a amigos cercanos para una reunión y propusieron un brindis. Entonces David, con algunas lágrimas en los ojos, hizo el anuncio de que tendrían al bebé número cinco"

Que será niña

A sus 44 años de edad, la ex Spice Girl, diseñadora y esposa de David Beckham está esperando a su quinto hijo.Sí, y al parecer fue el mismo David quien dio la noticia a sus amigos más ceranos entre lágrimas.Ya incluso se sabría el sexo del bebé, sería niña, según especula un informante, como se relata en El Imparcial.El ex futbolista de 43 años y su esposa están muy felices por su siguiente hijo, pero curiosamente los cuatro retoños que ya tienen no lo están 'tanto'.Brooklyn tiene 19 años, Romeo 16, Cruz 13 y Harper 7 años, y al parecer los hermanos no están muy contentos con la noticia.