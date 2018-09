Sin entregar delegado constancias para gasera en Huejutla; alcaldía sabe del conflicto

El delegado de la colonia Aviación Civil, Ángel Romero, precisó que la presidencia municipal de Huejutla sí estaba enterada de la instalación de una planta de distribución de gas LP en ese espacio habitacional y comercial, aunque niegan haber tenido conocimiento del proyecto.

Como prueba, el delegado presentó algunos documentos con sello de la presidencia municipal en Huejutla, con fecha de 18 de septiembre de 2018.

Además, dijo que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales tuvo la necesidad de brindar un espacio para que el representante del proyecto se reuniera con habitantes de Aviación Civil y otras colonias, que se oponen a la instalación de la planta distribuidora.





El delegado refirió que hasta el momento no ha entregado las constancias de no adeudo y no afectación a terceros al responsable del proyecto, debido a la inconformidad de los vecinos que acusan posibles riesgos por la apertura de la planta.

Ángel Romero reiteró que el ayuntamiento de Huejutla está enterado de las quejas que pobladores de Aviación Civil, Valle del Encinal y otros sitios han manifestado al respecto, “yo soy el que firma, pero avalado por la gente, no estamos de acuerdo con esto, yo creo que no quieren darse por enterados, pero enterados están”, concluyó.