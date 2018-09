Trabajo en seguridad pudo ser mayor: Miguel Márquez Márquez

"Claro que en ese tema (seguridad) sí se pudo haber hecho mucho más y he insistido en el tema e impunidad, esto se generalizó en el país y Guanajuato no fue la excepción.

Es que son circunstancias que están más allá de nosotros y la reformas que se tiene que hacer y las van a tener que hacer, el tiempo me va a dar la razón", aseguró el mandatario tras la inauguración del albergue de pingüinos en León.

Ley no ayuda, asegura



"La puerta giratoria le está haciendo daño a nuestra sociedad.

Guanajuato, y en nuestro país tenemos que hacer mucho más en el tema. Hicimos el mejor de la esfuerzos, invertimos en la brigada, contratamos más policías y casi les duplicamos el sueldo; pero si la ley no te ayuda", insistió Márquez.

A unas horas de no ser más el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez aceptó que el trabajo en seguridad en el estado pudo ser mayor.am publicó hoy que el INEGI señaló que en el sexenio hubo 8 mil víctimas de asesinato; no obstante, el aún mandatario señaló la necesidad de que los delincuentes no entren y salgan de la cárcel.