Inspirado en ‘El Matemático’, artista callejero plasma su obra en banquetas de Pachuca

Inspirado por Lux ‘El Matemático’, conocido personaje de Pachuca que realiza trazos geométricos sobre el suelo, comenzó a teñir el piso de la calle Guerrero con una serie de rostros con rasgos indígenas que encontró en internet.

“Pisotéelos con confianza, que para eso son”, respondía a los ‘disculpe usted’ de los transeúntes que rosaban con sus zapatos el lienzo de asfalto donde cobraban vida las imágenes del artista urbano.

Echado en el suelo sobre un cartón, el joven artista dijo ser originario de Chihuahua pero ahora vive en Real del Monte, mientras calcaba con las yemas de sus dedos la fotografía de un nativo centroamericano.

“No es que quiera ser mala onda, pero no me gusta dar entrevistas ni que salga mi nombre. Para mí lo más importante es pintar y que la gente que pase los pise y se quede con algo”, comentó al reportero.

Aunque “una charla sí, y ya de ahí lo que quieras sacar” agrega el joven andariego que desde hace unos años se fue a conocer el centro y el sur de América, donde comenzó a teñir con gises de colores el piso de las calles.

“Para mí esto es un ejercicio de disciplina, pues trato que los retratos me queden idénticos a las fotos, no importa que los pisen, en esta vida todo es fugaz y lo importante es disfrutar el momento presente”, comentó el artista quien ha realizado esta actividad durante 20 años y hace siete lo hizo en calles de Bolivia.

EL MATEMATICO ‘UN RE-LOCO MUY INTELIGENTE’

Al referirse a Lux El Matemático, como se hace llamar Luis, un arquitecto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que hoy deambula y duerme afuera de la iglesia de San Francisco en Pachuca, el joven pintor asegura que le ha servido de inspiración y que él, en su aparente locura, está haciendo cosas muy interesantes.

“Cuando regresé a México no pensaba volver a pintar en el piso, pero cuando lo vio la otra vez pintando con gises y regla (frente al mercado 1 de mayo) dije: ‘este cuate esta re-loco’, lo que hace demuestra a una persona muy inteligente”, expresó.

Por ello, esa tarde en la que fenecía el verano e iniciaba el otoño en la capital hidalguense decidió teñir con gises de colores una triada de rostros en el suelo áspero de la calle, porosidad que, dice, ayuda a que se conserve más el color.

MADONARIO DEL SIGLO XVI, LA TÉCNICA DEL ARTISTA

Sin insistir en las raíces que lo troquelaron como artista, detalla que la técnica que utiliza para teñir sus obras en el piso viene del siglo VXI, utilizada en Roma, Italia, que consiste en utilizar las manos para dibujar.

“Se llama madonario, es una técnica antigua que utilizaban en Europa… bueno aún lo siguen haciendo, aunque acá en México no es muy conocida, a mí me gusta solo pintar y me siento genial”, dijo.

Esa tarde, el aire característico de la ciudad trajo consigo un vaso de unicel cerca de donde se encontraba el artista, quien cambió el tema de la plática al señalar que como humanidad poco a poco se está despertando más la consciencia ambiental.

Sin embargo, para aquellos que aún no tienen esa consciencia ambiental recomendó estos libros del maestro Eduardo Galeano: “Patas para arriba: La escuela del mundo al revés” y “Úselo y Tírelo”.