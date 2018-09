Incluirá Elvira Paniagua a empresarios en plan de gobierno

“Reconociendo el valor del trabajo de los empresarios tienen en nuestro municipio, hice la invitación al Consejo Coordinador Empresarial para que también se integren a las mesas de trabajo que a corto plazo estaremos trabajando con foros ciudadanos para empezar los trabajos del programa de gobierno”, dijo Elvira Paniagua.

Incluirá experiencia de empresarios



“El expertiz que los empresarios tienen y la determinación y claridad en cada uno de los proyectos abonarán de manera importante al programa del gobierno”, señaló.



“Nuestro municipio va a crecer con nosotros y a pesar de nosotros y hoy por hoy todos tenemos que abonarle a Celaya (…). Toda la gente es gente valiosa, finalmente la decisión la voy a tomar yo, pero de entrada buscaré que preferentemente sean celayenses y debo garantizar que habrá continuidad a proyectos”, afirmó.

Se reúnen con nuevo comité



“Hemos platicado sobre diferentes personas que pudieran encabezar algunas direcciones y demás, estamos platicando tenemos que encontrar los mejores perfiles. Estamos unidos y así queremos continuar.

“Somos celayenses y empresarios que queremos un Celaya mejor, que tenga una rápida apertura de empresas y que podamos trabajar en forma conjunta con ella”, aseguró el líder empresarial reconociendo que les interesa las dependencias de Imipe, Jumapa y Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano.

Asegura no hay ruptura en el PAN



“Estamos para trabajar, no podemos tener el cien por ciento de coincidencias, habrá algún momento en que se tiene que platicar más pero lo que vemos es que hay una experiencia importante por parte de la alcaldesa electa y nosotros tenemos nuestra visión de trabajar de forma conjunta”, comentó por su parte Jesús Torres Ramos.

