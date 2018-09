No son casos únicos

deiniciaron licenciados del, por igual número de casos deen el, dos de ellas perdieron a sus hijos.decidieron exponer sus casos al público, ocurridos en 2017, además de acusar a autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría de Derechos Humanos, de no brindar el apoyo suficiente y proteger a los médicos.El abogado Juan Elías Flores explicó que el delito de negligencia médica ya no se persigue, por lo que las carpetas de investigación en el caso de Martha y Yareni fueron interpuestas por homicidio y lo que resulte, mientras que el caso de Brenda es por error profesional, al practicarle mal una cesárea.Las mujeres y sus esposos exigieron justicia, pues señalan que no son los únicos casos, además de que el maltrato en la atención por el personal médico, tanto ginecólogos como enfermeras.Además, se interpusieron tres denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos.