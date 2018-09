Inicio de la obra

El Gobernador agradeció el trabajo de todos

se beneficiarán con la construcción de laPor lo que autoridades estatales y municipales se reunieron para llevar a cabo eldel edificio de aulas del In, extensión Ciudad Manuel doblado.Con lo que se convertirá en lay en la cual se realizará una inversión de 9 millones 500 mil pesos, para 675 metros cuadrados de construcción.Anunciaron que las obras, en su primera etapa.Para el evento de arranque se contó con la presencia del, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Blanca Preciado, la directora del plantel Purísima,, en representación del director de Obra Pública, y Pedro Peredo,En su discurso, el Alcalde dio la bienvenida y a los presentes y agradeció el apoyo al Gobernador para realizar esta importante obra.Mientras que la directora señaló que la comunidad educativa tiene mucho que agradecer al Gobernador.“Hace dos años me dijo, te invito a trabajar y me dijo, quiero dejar un buen Tecnológico y me dijo te voy a apoyar, y la verdad es que lo cumplió...la verdad gobernador lo mejor que puedo haber hecho por su pueblo y por Manuel Doblado es consolidar una buena institución...siéntase tranquilo” , dijo la directora.Aseguró que se ha logrado consolidar al ITSPR no solo en infraestructura, sinoPor su parte, el Gobernador comentó señaló el gran trabajo que Peredo ha realizado en todos los municipios del estado, enfatizando que nadie había realizado tanta infraestructura educativa como él al triplicar las obras e inversiones.De la misma forma agradeció, no solo a los alumnos sino a los padres de familia presentes; señaló laquienes realicen las obras.“Para que quede muy claro ya está contratada la obra...lo importante es que se haga bien, que se haga una muy buena obra...ya están los recursos asegurados y solo hay que tener un poco de paciencia”, dijo el Gobernador.LA OBRA POR PASOSProyecto integralMecánica de suelosCimentación, estructuraAlbañilería y acabadosCancelería e instalacionesSanitariosAuditorioAulas de computo en planta baja5 aulas en planta baja.