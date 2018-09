‘Ocurrencia’ que quieran prohibir al PRI usar colores de la bandera: José Escalante

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo calificó como “ocurrencia” la iniciativa de diputados federales del Partito del Trabajo (PT) de prohibir la integración de los colores de la bandera mexicana (verde, blanco y rojo) en su identidad visual.

José Manuel Escalante Martínez, representante electoral del PRI, aseguró que su partido de ninguna forma ocupa los colores patrios, por el contrario, indicó que son muy respetuosos de los símbolos.

“Los colores no son propiedad de nadie. Cuando se registra un partido político nacional o estatal se pide que tengas una declaración de principios, programa de acción, estatutos, un color y emblema que te distinga del resto de las fuerzas políticas”, dijo.

La propuesta legislativa es impulsada por la exatleta y próxima titular de la Comisión Nacional del Deporte del gobierno electo, Ana Gabriela Guevara, quien actualmente es diputada federal del PT.

“En el PRI siempre hemos utilizado los colores verde, blanco y rojo, no son exclusivos de ningún partido y no estamos ocupando los colores patrios, yo considero que no sería procedente esa iniciativa, pero los legisladores serán los responsables de analizar y ver si es viable o no”, concluyó.