La propuesta



“Reconozco el trabajo que realizan albergues como Milagros Caninos del Rincón y Gandhi… quienes se encargan de atender a perros que han sido abandonados, y que sopesan una enorme responsabilidad, con todo su compromiso y cariño a las mascotas”.

Salud y seguridad

Animales en la calle



“Es una situación preocupante la cantidad de perros o gatos, por ser mayoría y por señalar algunas mascotas, que se encuentran en situación de calle, o que son víctimas de abuso y maltrato; tratándose de criaturas que no tienen la facultad de proporcionarse alimento, un espacio adecuado para vivir, o cubrir sus necesidades de salud, son seres vivos que merecen nuestra atención y respeto”, mencionó Pérez Gómez.

Algunas medidas a castigar

Elpara evitar elque se discute al interior delenprevéde hasta 12 mil pesos a quien atente contra losEl documento fue presentado por la regidora Sélika Irene Pérez Gómez durante la pasada sesión de Ayuntamiento.En caso de que el reglamento sea aprobado, se aplicarían sanciones en caso de no respetar medidas de salud e higiene, no alimentar o dar de beber a las mascotas, no proporcionar espacios suficientes para su movilidad, de acuerdo a las condiciones de cuidado de su especie, o dejar animales encerrados dentro de los vehículos o transportarlos sueltos dentro de la cabina de pasajeros o cajas de camionetas, entre otros.Las sanciones que se aplicarán van de los 10 hasta 150 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale de 806 pesos a 12 mil 090 pesos, tomando en cuenta que cada UMA tiene un valor de 80.60 pesos.La idea ha sido una de las vertientes bajo las que estuvo trabajando Pérez Gómez durante varios meses, para que se considere establecer el reglamento en el que además de sancionar el maltrato en sus diversas variables, se menciona el trato digno y la calidad de vida que los animales requieren.Estableció en su presentación, que es digno de admirar el trabajo que realizan algunos albergues que funcionan en Los Pueblos del Rincón.Los animales son seres importantes para la humanidad, son parte del desarrollo humano sostenible, teniendo un papel primordial en el desarrollo emocional, psicológico del individuo; la salud y seguridad, fue parte del mensaje que emitió al momento de presentar la propuesta.Señaló que en la actualidad se ha fomentado la convivencia de las mascotas como parte de las familias, que en algunos casos lamentablemente no se cuenta con el tiempo y la cultura de ofrecer espacios y atención digna de estos animales.De tal manera que considera de suma relevancia trabajar en la aplicación del mencionado reglamento, con lo que se debe de garantizar el buen trato a cada uno de los animales.Fue así que se sometió a consideración del Ayuntamiento la aprobación del reglamento para la Protección de Animales para la ciudad, que el primer edil Ysmael López García respaldó como una importante observación que, dijo, deberá ser considerada para su aprobación en esta misma administración.No respetar las medidas de salud e higiene de los animalesNo alimentar o dar de beber a las mascotasNo proporcionar espacios sufientes para su movilidadDejar a los animales encerrados dentro de vehículos o transportarlos sueltos.