Aumenta a 5 el número de muertos por inundaciones en Peribán, Michoacán

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Peribán, Mich.- Autoridades estatales de seguridad y municipales de los cuerpos de auxilio conrmaron que ya son cinco las personas fallecidas, tres menores y dos adultos, luego de ser arrastradas por las corrientes de agua generadas por el desbordamiento del río Cutio y de la represa Parástico en el municipio de Peribán.El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, informó que el número de personas muertas había subido a dos; sin embargo, los cuerpos de auxilio localizaron minutos más tarde los cuerpos de tres víctimas más. Entrevistado durante su recorrido por la zona devastada, el funcionario indicó que en este momento cerca de 500 elementos policiales, de los cuerpos de auxilio y funcionarios del gobierno estatal, atienden a quienes resultaron damnicados.Sin precisar cifras, Corona Martínez enfatizó que en este momento una de las prioridades es la búsqueda de las personas desaparecidas, principalmente en la parte baja de Peribán. Hasta el corte de las 23:50 horas del domingo, los cuerpos de auxilio de esa región, ubicada a 170 kilómetros de la capital michoacana, informaron que tenían el reporte de 12 personas desaparecidas. Sin embargo los habitantes arman que “hay muchas más”.Al respecto Juan Bernardo Corona dijo no tener hasta este momento la cifra exacta de personas no localizadas, ya que todavía realizan los recorridos por el área siniestrada y están en espera del reporte más actualizado.Apenas asomaban los primeros rayos de luz de este lunes cuando habitantes del municipio de Peribán iniciaron la búsqueda, entre los escombros, de sus familiares. No quieren esperar más y remueven con sus propios medios el lodo y árboles caídos. Tratan de llegar al caserío colapsado con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Piden más ayuda.Se les hace insuciente el número de elementos del Ejército Mexicano y de los cuerpos de auxilio así como policiales, pues saben que “el tiempo es oro”. A la par, militares realizan su labor. Personal de la 21 Zona Militar ya trabaja en el lugar.La Secretaría de la Defensa Nacional anunció que han puesto en marcha el Plan DN-III en la “Fase de Auxilio”. Mediante sus redes sociales, la Sedena informo que la implementación del Plan DN-III es en apoyo a la población civil afectada por el desbordamiento del río Cutio.El auditorio municipal de Peribán fue habilitado desde la noche de ayer domingo como albergue y refugio para las familias afectadas por las torrenciales lluvias que azotaron gran parte de este municipio.De acuerdo al primer corte de las autoridades estatales, alrededor de 20 viviendas sufrieron importantes daños, por lo que tuvieron que evacuarlas. Resultado de las afectaciones en su patrimonio, cerca de 50 personas se encuentran refugiadas en el albergue y, el resto de damnicados, buscaron asilo en la casa de algún familiar.