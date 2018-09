Abren más centros de acopio para afectados de Sonora y Sinaloa

Las autoridades estatales señalarón que debido a las afectaciones por las fuertes lluvias en la entidad, además de Sonora y Sinaloa, se requiere la solidaridad de los chihuahuenses; se recibirán donativos de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Señalaron que los puntos para recibir la ayuda en especie son:

Museo Semilla, C. Progreso No. 201, Col. Centro.

Cumbres de la alegría, C. Ruiz Cortines y Ávila Camacho 5800.

Los Pinos, Parque el Triunfo, Calpulalpan y Enrique Creel.

Quédate Amigo C. 104 No. 1614 Col. Pavis Borunda

Xicahua C. Samaniego y 68 Col. Cerro De La Cruz.

Además División Del Norte C. Nueva España y 11

Madera 65 C. Emilio Gamiz Madera 65

Lealtad I C. 43 y Justiniani 5004- A

2 de Octubre C Lolita Lebrón Y C 2a

Popular C. 59 y Ojinaga

Nombre De Dios Fco. Márquez y H. Colegio Militar 103

Villa Revolución C. Ramón Córdoba y Ma. Elena Hernández

Ponce de León Av. de las Industrias y J. Escancera S/N.

También Tierra y Libertad, C. Anton Makarenko y D. Hidalgo 1230 Saucito

E. Carballido J. Torres B. y Jesús Romero, Niños Alegres C. Sicomoro 102, Col. Granjas

Mi Familia es Todo, Gabriela Mistral 2138 Fracc. Juan Escutia

La Villa Ché Guevara y Ramón Córdova s/n Parque Villa Nueva

Todo por Chihuahua, C. Partido Liberal y 22 de Julio, Sector 3

Up Abarroquí C. 32 y Héroes de Revolución 3202.

Otros son María Grever C. 62 y Santos Fierro 6220, Col. Cerro de la Cruz;

Cambiando Caritas C. 124 y Avicultura, Col. Zootecnia

Machí Ciudad Deportiva, Ventanilla Única Allende 2912, Col. Obrera

Coordinación Estatal Protección Civil Av. H. Colegio Militar, 6509 Col. Nombre de Dios.

Los centros centros de acopio recibirán cobijas, impermeables, botas de plástico para lluvia, productos enlatados, frijol, arroz, sopa de pasta, leche en polvo, artículos de limpieza y alimento para mascotas.