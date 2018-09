“La necesidad de licencia para tripular drones está vigente, pero la Ley de Aviación Civil, establece en el transitorio II que se deben de modificar en diciembre todas las regulaciones en materia de drones, es cuando entrarán en vigor todo el peso de las multas”, señaló.

Antes de que termine el 2018 elpublicará una normatividad de vuelo de drones fue contempla multas hasta por 403 mil pesos.De cuerdo con el Financiero, la normatividad plantea que a partir de diciembre, todos aquellos que vuelen un dron sin permiso podrán ser sancionados con multas de más de 400 mil pesos.Por ahora, en México sólo existe una norma sobre el uso de drones por parte de la, de la, que determina la reglamentación a seguir para pilotar naves no tripuladas. Sin embargo, hasta el momento las infracciones a esta norma son sólo de carácter civil.Al respecto, el director de proyectos de Amacuzac, Luis Salazar, señaló que dicha dirección sigue los reglamentos internacionales establecidos por la, en la cual se establece la obligatoriedad de una licencia para volar una nave no tripulada, así como la obligatoriedad de la misma a partir de diciembre.Luis Salazar explicó que la imposición de la nueva multa es porque no tener conocimiento de los riesgos puede costar la vida a pasajeros en naves tripuladas.En los últimos años, el uso y comercialización de drones ha incrementado en México y aunque por lo general se adquieren con fines recreativos, la adquisición de estas aeronaves no incluye la licencia o el conocimiento de la reglamentación que debe seguir.De acuerdo con Luis Salazar el vuelo de naves no tripuladas es un asunto que debe tomarse seriamente, ya que la presencia de estas naves puede afectar el desempeño de otras, por lo que la regulación que se publicará en diciembre en el Diario Oficial de la Federación debe considerarse como un logro para la seguridad en los vuelos.Luis Salazar explicó que aunque todavía no es claro si las naves con un peso inferior a los dos kilogramos también entrarán en la regulación, en la DGAC ya tiene contemplada la necesidad de un permiso y de regulación para los drones que se comercializan en centros comerciales y páginas de internet.La nueva normatividad busca regular e instruir a los pilotos de drones que por ahora sólo tienen acceso a información de los riesgos por algunos tutoriales de YouTube.Por ello, a partir de diciembre se regulará este tipo de tecnologías en campos como el de trasporte de mercancía o la agricultura la presencia de drones en el espacio aéreo crecerá.Para obtener la licencia para vuelo de dron, es necesario:-Tomar un curso de vuelo en una escuela certificada.-Ser mexicano de nacimiento.-Tener más de 18 años.-Contar con cartilla de servicio militar liberada.-Haber terminado la preparatoria.-Tener buen estado de salud (ya que para obtener el documento es necesario pasar un examen médico aeronáutico que es muy estricto).Sigue leyendo: