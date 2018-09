Viaja Peña Nieto a Nueva York para asamblea de la ONU

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente Enrique Peña Nieto viajó este domingo por la tarde a la ciudad de Nueva York para realizar su última participación como Jefe del Estado mexicano ante la Asamblea General de laLa agenda oficial señala que durante esta visita de trabajo else reunirá con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, y participará en la Cumbre One Planet al lado del presidente de Francia, Emmanuel Macron.Así, el Presidente participará el martes por la mañana en la, que lleva el tema "Haciendo a Naciones Unidas relevante para todas las personas: Liderazgo global y responsabilidades compartidas para las sociedades pacíficas, igualitarias y sostenibles".Más tarde, se reunirá con la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, y al concluir con la alta comisionada de, por la tarde asistirá a un almuerzo que convoca el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.La agenda del presidente Peña Nieto contempla una reunión con el fundador del, Klaus Schwab, y con el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, a quien impondrá laTras ese encuentro privado, el presidente Peña Nieto participará en un panel de la Cumbre dely estará acompañado por la primera ministra de Bangladesh, el primer ministro de Holanda y la presidenta de Mozilla.Para el miércoles, último día de estancia en Nueva York, el presidente Peña Nieto participará en la reunión de lasobre Cambio Climático, y a mediodía estará en el panel "Migración Económica: Cómo los cambios demográficos a gran escala tendrán impacto en el empleo, el comercio y la economía global", organizado porAl concluir, ofrecerá un mensaje a medios acompañado por el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, sobre el Pacto Mundial para una, Ordenada y Regular, para después participar con el presidente de Francia en la Cumbre One Planet.Por la tarde del miércoles el Presidente de México participará en el panel III: "La Alianza del Pacífico, un enfoque global", en el que también se prevé la participación denaciones integrantes de este mecanismo de integración.El presidente Peña Nieto concluirá su estancia en Nueva York con la develación de una obra del maestrodenominada "Agenda 2030", para después volar a bordo del avión presidencial TP01 de regreso a la Ciudad de México, donde se prevé arribe al filo de las 01:00 horas del jueves.