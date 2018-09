“Los oficiales de CBP se encontraron con el hombre que llegaba de México con su esposa y los remitieron para una inspección adicional". “El hombre presentó una licencia de conducir de Texas, reclamando la ciudadanía de Estados Unidos y la mujer presentó su tarjeta de residente legal permanente”, dijo.

“Esta interceptación de alguien que afirma ser ciudadano de EE.UU. y obtener beneficios a los que no tienen derecho, es un excelente ejemplo de la capacidad de recopilación de inteligencia e inspecciones de CBP”, dijo el director del Puerto Fronterizo de Hidalgo- Pharr-Anzaldúas, Andrés Guerra. “Las personas deben darse cuenta de que cometer violaciones a la inmigración acarrean graves consecuencias y serán castigadas con todo el rigor de la ley”, dijo.

Y otros dos presentaron documentos falsos

Un mexicano residente de Texas engañó durante 30 años a los agentes fronterizos de Estados Unidos.El hombre de 57 años entraba y salía del país como 'Juan por su casa' con documentos que además le daban beneficios del gobierno estadounidense, informó el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).Según lo publicado en el portal Mundo Hispánico, Phil Barrera, vocero de la agencia federal, dijo que el hallazgo lo hizo un agente, cuando el hombre regresaba de Tamaulipas a Texas, por el Puente Internacional Anzaldúas-Mission.De acuerdo con el mismo post, fue en una revisión secundaria y con una verificación biométrica a través de las bases de datos del CBP, como los oficiales confirmaron la identidad de la mujer y descubrieron que el viajero era mexicano.Phil Barrera dijo que los oficiales también descubrieron un certificado de nacimiento y una tarjeta del seguro social de Estados Unidos que no le pertenecían, y un examen e investigación posteriores revelaron que había usado la identidad durante más de 30 años.Por ahora, el mexicano está detenido y a disposición de un juez federal.En incidentes separados y no relacionados, los oficiales de la CBP también arrestaron a una mujer de 25 años y a un hombre de 37 años que afirmaron ser ciudadanos de Estados Unidos, presentando documentos válidos que no les pertenecían.