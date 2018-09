"El sistema de cuentas de Chrome, conocido como sincronización, vincula nuestra cuenta de Google al navegador y le permite cargar el historial, contraseñas, marcadores y otros datos a los servidores de Google". "Este servicio de sincronización ha sido parte del navegador durante años, pero los inicios de sesión de Chrome antes eran totalmente independientes", detalla el post del portal.

Fue por actualización

"La sincronización no está activada a menos que tú luego la actives", escribió la Ingeniera de Chrome Adrienne Porter Felt en Twitter, aclarando el cambio y explicando que la función requería un paso adicional para activarse.

"El inicio de sesión automático de Chrome fue el resultado de compartir con el navegador, lo que podría provocar la filtración de datos entre las cuentas de Google de los usuarios", señaló el ZDNet.

Reportes recientes señalaron que el nuevo diseño de Google modificó el funcionamiento del proceso de inicio de sesión en Chrome, por lo que ahora se inicia sesión de manera automática en el navegador, cuando los usuarios acceden a un sitio propiedad de Google.De acurdo con el portal cnet.com, usuarios notaron que tras la última actualiación, Chrome inicia sesión en el navegador cuando se accede a un sitio propiedad de Google. Los mismos reportes señalan que Chrome ha estado ingresando secretamente desde la úlltma actualización.Al parecer, muchos de los afectados señalaron que las modificaciones apuntadas comenzaron con la actualización más reciente.A pesar de esta explicación, el sitio ZDNet informa que los usuarios han expresado su disgusto con el cambio, ya que no pueden elegir no iniciar sesión en Chrome ya que Google no ha hecho estos cambios de manera clara.Hasta ahora, Google no ha emitido ninguna respuesta o comentario al respecto.