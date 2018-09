DIEGO, LA HORA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El miércoles a las 10 de la mañana se convoca a la ceremonia en el edificio legislativo para que Diego Sinhue tome protesta como Gobernador y ofrezca su primer mensaje. También le tocará hablar a la presidenta del Congreso local, que hoy se votará para que sea la irapuatense panista Lorena Alfaro.Por la tarde se está invitando a una magna ceremonia en el Teatro del Bicentenario en León, donde Diego dará un mensaje a autoridades y representantes de la sociedad civil y tomará protesta a su gabinete.Hasta el último minuto Diego Sinhue se guardó el anuncio más esperado, el del Secretario de Seguridad Pública y el Procurador General de Justicia. Hoy las apuestas se inclinan por la permanencia de la dupla Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa.Del gabinete ampliado tampoco hay ninguna noticia, y hay dependencias que tienen una gran importancia por sus acciones y otras que ejercen un presupuesto bastante considerable. Hay expectativa por ejemplo con la Dirección del DIF, Instituto de Infraestructura Educativa, Deporte, Cultura, Agua.Mañana martes el telón de la nueva Legislatura se abre. Se pondrá sabroso con el PAN que mantiene su mayoría de 19 de los 36 y los cinco de Morena y una del PT que serán una oposición sistemática. El PRI que está por verse si se asoma y el Verde que tiene en Vanessa Sánchez una coordinadora valiente. Del PRD y la chiquillada (Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano) no sabemos ni qué esperar.Nada más para abrir boca la primera chamba de los legisladores abrirá un acalorado debate. Con la Ley actual el Procurador de Justicia debe ser ratificado por la mayoría simple del Congreso, que ya la tiene el PAN pero que, si es Carlos Zamarripa, será una buena oportunidad para el fuego opositor con todo.De acuerdo a la nueva legislación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) será la primera vez que el titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas sea votada por el Congreso Local, pero aquí sí se ocupa de una mayoría calificada, es decir de 24 votos, los 19 del PAN y otros cinco.El perfil de la contadora Marisol Ruenes no convence a todos, se le reconoce preparación académica pero no experiencia pública, sobre todo se le percibe muy cercana al grupo del poder azul. O pronto justifica los 200 millones de su presupuesto anual o más de uno pedirá que esa área mejor desaparezca.Diego Sinhue ha dicho que pretende una dependencia mucho más fuerte, legalmente se ve complicado sumarle armas pues en el reparto de atribuciones el SEA ya deja claro lo que le toca a cada quien, pero mucho podría alcanzar Marisol sí se enfoca en cumplir con lo que sí ya puede hacer, pero no hacen.La gran tarea del Congreso será transformar la Procuraduría de Justicia en la Fiscalía General. A prueba veremos a la bancada panista que comanda el de Cortazar, Jesús Oviedo, si sintonizan con su postura nacional de tener una Fiscalía que sirva, autónoma, independiente y eficaz, y no a un Fiscal Carnal.En este corto periodo que termina en diciembre falta anuncien agenda pero en el PAN trasciende que atenderá temas como la Ley de Víctimas, Ley de Desaparición Forzada, aumento de penas para el allanamiento de morada, agilizar trámites de adopción, revisar la legislación de protección animal.El reparto de comisiones legislativas se define hasta la segunda sesión ordinaria. Algunos nombres ya se perfilan para encabezar, por ejemplo: Libia García repita en Gobernación y Puntos Constitucionales; Alejandra Gutiérrez en Hacienda y Fiscalización; y Miguel Salim en Desarrollo Económico y Social.El fin de semana los Verdes de Guanajuato cerraron filas. Se reunieron los diputados, alcaldes y regidores salientes y entrantes. Aunque la votación que obtuvieron en la entidad no era, hay que decirlo, la esperada, siguen creyendo que hicieron lo correcto en divorciarse del PRI, y así seguirán.La diputada federal Beatriz Manrique y el dirigente estatal, Sergio Contreras, repitieron que son un partido fuerte, en construcción. El llamado fue a trabajar con honestidad, transparencia y empeño.El exalcalde panista de León y excandidato de Morena-PES-PT a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, se reunió el fin de semana para agradecer a quienes colaboraron en la campaña de Morena en León. En la fotografía aparece con los expanistas que ahora representan a Morena: Raúl Márquez, diputado local; y Gabriela Echeverría y Gabriel Durán, futuros regidores en el Ayuntamiento de León.