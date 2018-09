Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El problema en el paro de producción de Honda Celaya sigue causando estragos para la armadora japonesa, que reportó una reducción en sus volúmenes de producción de 79.4% el mes pasado.Pese a ello, Eduardo Solís, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), mantiene la confianza de que México alcance a producir 4 millones de unidades al concluir 2018.Además del problema con la inundación que afectó la factoría de Honda, un segundo factor no menos importante para darse la disminución en la manufactura automotriz es la baja en las ventas de autos nuevos en México. Guanajuato, por ejemplo, fue superado por Puebla, pasando del quinto al sexto lugar.La mayor parte de los autos que se producen en el país tiene como destino Estados Unidos y Canadá, mientras un 20% es para el mercado doméstico, que suma un año y tres meses de contracción consecutiva.La AMIA registró que en los primeros ocho meses del año se ubicó en 2 millones 617 mil 330 unidades, apenas alcanzando el 0.1% más que de enero a agosto de 2017.En cuanto a las ventas de unidades nuevas en el mismo lapso, México tuvo una reducción de 7.8% llegando a 913 mil 726 vehículos.La recuperación en Honda Celaya ha sido paulatina; sin embargo, no será hasta noviembre o diciembre que esperan la planta regrese a trabajar en todas sus áreas, incluyendo ensamble.El siguiente dato es de llamar la atención. De acuerdo con Fidel Otake, líder del clúster automotriz; la mitad de las personas que buscan una oportunidad en el automotriz-autopartes en Guanajuato no son admitidas.La causa es que no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados mano de obra competente.El también directivo de GKN Driveline, -primera compañía de proveeduría del automotriz que llegó a Guanajuato en 1979-, tiene el dato de que la industria requiere al menos de 40 mil empleados anuales, principalmente para áreas operativas y 20 mil más especializados.El IECA es una de las alternativas a las que se han apoyado los directivos para formar personal calificado, la semana pasada con una inversión de 122.5 millones de pesos se abrió el Centro de Capacitación en Alta Tecnología Automotriz Plantel IECA Salamanca, su objetivo: capacitar a nueve mil personas cada año.Mientras las autoridades en León esperan antes de concluir el año cerrar contrato con la empresa china Mobike para que comience a rodar el proyecto de Bici Pública, Emilio Sosa, director de Vetelia, -empresa leonesa- pide a las autoridades una oportunidad para que sea una marca local la encargada del proyecto.El emprendedor que comenzó su startup de bicicletas eléctricas en 2014 en la incubadora de negocios de la Ibero León, considera injusto que si ellos pueden ofrecer una propuesta igual y con bicicletas eléctricas, no manuales como las que ofrece la empresa china, no sean considerados.Comentó que además ofrecen al gobierno la instalación de terminales para que exista mayor control y seguridad de las bicicletas.Platicando con Emilio Sosa, que es parte del proyecto de bicicleta pública en la Ciudad de México, menciona que además de tener la capacidad de fabricación, cuenta con el apoyo de cuatro empresarios importantes de la región que están dispuestos a invertir para que León tenga un servicio de bicicleta pública hecho por leoneses.Para terminar, le comentamos que la diseñadora de moda y empresaria española Agatha Ruiz de la Prada en noviembre visitará un par de tenerías leonesas.Panamericana de Pedro Camarena Plascencia y LEFARC de Luis Ernesto Collazo y sus hijos son las fábricas de piel en donde la reconocida diseñadora tendrá “Plática de café”, una actividad en donde convivirá con industriales invitados a platicar de la producción, pero sobre todo del tema diseño, esto como parte de la próxima Semana de la Moda que se realiza en noviembre con eventos como FIMODA y Creáre.