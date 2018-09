La tragedia siempre deberá ser una oportunidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 19 de septiembre de 1985 la vida cambió para siempre para mucha gente. Desde ese día México no fue el mismo.Se instituyó el 19 de septiembre como el día Nacional de Protección Civil, para recordarnos que tenemos mucho que aprender y hacer para poder evitar tragedias.Como si fuera un recordatorio divino de que no hemos aprendido lo que deberíamos en la materia, hace un año exactamente sobrevino la desgracia otra vez. Apenas unas cuantas horas después del evento de conmemoración de aquel lejano 1985, nuevamente la Ciudad de México se sacudió con un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Junto con la ciudad de México, las consecuencias del sismo dejaron dañados pueblos enteros en Guerrero, Puebla, Morelos y el Estado de México. Unos cuantos días antes -el 7 de septiembre- otro sismo había dejado a muchas comunidades de Oaxaca totalmente devastadas.Los resultados oficiales marcaron que en total 471 personas perdieron la vida por ambos temblores, además de dejar miles de personas damnificadas.En 1985 las cifras oficiales señalaron que 3192 personas murieron, aunque estimaciones de ONG´s elevan el número a casi 20,000Si bien es cierto la diferencia en cuanto a víctimas es importante y muestran un avance en la cultura de la prevención de los desastres, estamos lejos de lo que se podría lograr.Por ejemplo, en Japón tiembla en promedio 15 veces diarias. Además, 5 de los temblores más fuertes que ha habido en el mundo se han dado en ese país, y todo en los últimos 15 años. Claro que ha habido víctimas mortales y damnificados; claro que se han caído estructuras, el poder de la naturaleza es muchísimo, pero hay una diferencia sustancial: Japón ha aprendido que es lo que no se debe hacer y lo han ido perfeccionando, para evitar al máximo la desgracia.Si analizamos un poco los datos arrojados por el sismo de 2017, veremos que hubo 49 víctimas sólo en Álvaro Obregón 286, un edificio de 6 pisos. Y 37 víctimas -casi todos niños- en el Colegio Rebsamen.En el edificio de Álvaro Obregón resulta que para tener una vista más “limpia” se quitaron muros de carga. Obviamente el edificio colapsó por completo. ¿Eso no requiere corrupción en la autoridad?, ¿eso no da para una carpeta por homicidio para los dueños y servidores públicos coludidos?Por otra parte, el colegio Rebsamen de tristísimo recuerdo para los mexicanos por la cantidad de niños que perdieron la vida, también tiene una lamentable historia de corrupción y torpeza de parte de los dueños y de las autoridades. En el edificio que colapsó la dueña tenía algún tiempo haciendo obras sin los permisos correspondientes y las autoridades delegacionales ni sus luces.¿No me digan que no se podrían haber evitado nada en esos dos casos casi 90 víctimas, si se hubiera actuado con responsabilidad?Y para dejar en claro que nos falta aprender mucho, se cayeron 3 edificios que no tenían más de 10 meses de haber sido terminados. Entonces ¿falta cultura de prevención si o no? La corrupción es un tema por demás delicado, pues también puede terminar matando.Por eso, debemos tener claro que la desgracia es también una oportunidad de aprender. Sin embargo, al ser una oportunidad muy costosa debemos evitar que esa sea la ruta.Por otra parte, los jóvenes representan el brinco generacional. A ellos no les tocó el sismo del 85. Sin embargo, muestran mucho más sensibilidad y eficacia a la hora de hacer frente a las desgracias. Por ejemplo, los millennials crearon una plataforma digital llamada #Verificado19s que daba certeza para poder llevar a cabo labores de rescate y apoyo. También ante una autoridad rebasada y una ciudad colapsada, tomaron el control de las acciones de rescate.Mi reconocimiento a los jóvenes. En este último año me he topado con varios jóvenes que cuando sucedieron los hechos tomaron sus cosas y se lanzaron a Morelos, Oaxaca, Guerrero, Puebla y la Ciudad de México, con el único objetivo de ayudar.Debemos, se los debemos a cada víctima, a cada familiar de las víctimas, a cada damnificado, a cada niño del Colegio Rebsamen, aprender de lo sucedido y que nunca más se pierda una vida que se pudo haber evitado.Gracias a cada joven y adulto que participaron para devolverle la tranquilidad a los que más lo necesitaban. Gracias por devolvernos la fe en la solidaridad y la empatía por los demás.Mucho que aprender de ellos y de las desgracias, para convertirlas en oportunidad.