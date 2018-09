“¿Qué le pasó a mi papá?”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todos los días, desde hace unos años, tenemos que publicarAl principio había sorpresa y asombro. Con el tiempo los editores tuvieron que recurrir a palabras nuevas para no repetir las de siempre: balaceado, ejecutado de tantas balas, acribillados, asesinados y otras descripciones.El viernes reportamos el día más trágico de la historia con, aunque otros periódicos nacionales contaron hasta 28.En nuestras ediciones había discrepancias, en la edición de Celaya era una cifra, en la de León otra. Cuando le pregunté al director de los periódicos, Jesús Padilla, comentó que el problema era que los cierres de edición son a distinta hora, por lo tantocomo avanza la noche.En la edición de Salamanca publicamos un encabezado distinto. Una observación del reportero: un niño de unos 10 años aparece en una foto frente a un soldado que resguarda la escena del crimen. Al fondo, un cuerpo cubierto., le pregunta al militar.Eltrata de consolarlo.Era casi imposible no llorar y contener la imaginación de lo que pasaría por la mente del niño; el sufrimiento del impacto de lay el destino mutilado en unos minutos.En esa misma edición de Salamanca, consignamos la ejecución de un empleado de. La diferencia era que el hijo con el que viajaba no tenía que preguntar. Había sido testigo del destrozo de su padre., fue la descripción del editor.En Guanajuato llegamos al fin del sexenio más sangriento del que se tenga memoria desde la Revolución. Los pretextos de las autoridades federales, estatales y municipales pasan de un lado a otro. Incluso llegan al insulto de la inteligencia de quienes los eligieron. La última fue que se había reducido el número de policías en el estado de 8 mil a 6 mil. Nunca entendimos si elquería echarle la culpa a los municipios.Tampoco entendimos cuando un funcionario dijo:La peor aberración e inhumanidad para quienes se dicen devotos de su religión. Y si los responsables de las instituciones dicen que “tienen la conciencia tranquila”, no debieran siquiera mencionarlo. A menos queLa historia contará la verdad de su ineptitud y desdén humano.; los padres con hijos ultimados, no tendrán la paz de quienes dicen hacer lo que pudieron cuando es falso. Pudieron hacer mucho más.Ena nadie se debe matar. Punto. Ese es el ideal de la sociedad desarrollada a la que aspiramos.En países de buenos gobiernos sucedenPero el sexenio por fortuna ya termina. Si el nuevo gobernante deja a los mismosy procuración de justicia, tendrá que cargar sobre sus hombros la decisión más difícil.Sabemos que es la prioridad para: atender el problema de inmediato. Si triunfa con ellos (todos lo anhelamos), dejará en el peor de los sitios a su mentor. Sabremos y confirmaremos que sin voluntad política, sin carácter y decisión no tiene sentido gobernar.