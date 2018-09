Víctimas inocentes

Destrozan sueños

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laalcanzó a los. En nueve meses deEntre éstas víctimas están. También el sueño de dos jovencitas por festejar sus 15 años fue destrozado por las balas.Pero no sólo la violencia criminal ha terminado con vidas inocentes. En elEn totalEl 9 de enero,, fuejunto a su mamá en laen Silao. Autoridades aseguraron que se trató de una equivocación de los homicidas.Hasta ahora nadie ha pagado ante la justicia por este doble crimen.En este mismo municipio, pero el 12 de febrero, una bebé de tres meses que aún no estaba registrada, murió en un ataque a balazos Sus papás la llevaban en una motocicleta por lacuando fueron baleados; sólo la mamá sobrevivió.El 2 de marzo un enfrentamiento entre delincuentes enterminó con la vida de, quien recibió unaUn día después en, quien la cuidaba en su casa.El 5 de marzo en León fue asesinado Leonardo Gael Torres Gómez, de un año ; se encontraba con una pareja que solía cuidarlo, cuando desconocidos dispararon hacia el automóvil en el que circulaban por la colonia Rivera de la Presa El 23 de mayo se desató una balacera en la, y lafue unaDos semanas después, el 7 de junio Christopher de 13 años murió a balazos junto a su abuelo afuera del templo de Las Criptas , en Irapuato.En otrocontra una. En este hecho ocurrido el 14 de junio, murieron otras tres personas.Elun comando se llevó a un hombre y sus dos hijos, al amanecer encontrarony al, el hijo mayor sobrevivió.El ataque era contra un hombre que resultó ileso, la adolescente no pudo cumplir suEn agosto ocurrieron varios ataques a balazos, uno cobró la vida de uny la de dos hombres en laLa primera víctima colateral de septiembre fueLa noche del viernes 14,en laDesconocidos dispararon y el niño quedó herido de gravedad, hasta ahora está hospitalizado. Alexander, de dos años , no logró sobrevivir a un ataque similar que ocurrió la madrugada del domingoTambién viajaba en un auto con su mamá y otras personas cuando fueron atacados a balazos.Estefanía, de 22 años, resultó con lesiones leves en el antebrazo, pero suautoridades aseguraron que el ataque era dirigido a la joven, quien lo negó y aseguró que no tenía problemas con nadie.