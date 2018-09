Choca frente a panteón, manejaba en estado de ebriedad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sin auto convertible y tras las rejas acabó un individuo que, hace unos momentos, chocó contra otro carro y un puente de concreto.Sobre el bulevar Minero, frente al Panteón de Pachuca, ocurrió el percance que, por fortuna, no dejó lesionados, pero si cuantiosos daños materiales.En el Volkswagen Derby viajaba una pareja y la mujer era quien manejaba, con dirección a Actopan."El Mustang convertible nos impactó y después se estrelló contra el puente", dijo el acompañante de la conductora.Peritos de tránsito y vialidad municipal arrestaron al presunto culpable del percance.Confirmaron que presentó franco olor a bebidas etílicas. Reconoció que se descuidó y por eso se acabó su coche color gris.Al sitio llegaron paramédicos de Cruz Roja, pero no fue necesario que trasladaran al hospital a los ocupantes de los dos vehículos.Los autos chocados fueron llevados en grúa al corralón y, de no llegar a un acuerdo entre los dueños, el caso será turnado al Ministerio Público.