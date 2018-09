Reconocen labor de Bety Yamamoto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La empresaria y política Beatriz Yamamoto recibió, de manos del cónsul general de Japón Osamu Hokida, un reconocimiento por su contribución al impulso de la amistad entre México y Japón, como Diputada Nikkei,La condecoración le fue entregada en el marco de la conmemoración del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México-Japón.“Realmente me siento muy feliz; es uno de los mejores días de mi vida, hoy siento un enorme agradecimiento hacia el pueblo nipón, porque realmente, debido a mis raíces, he sentido mucho el llamado de la sangre y lo he hecho con pasión, entrega y gusto”, dijo.Beatriz Yamamoto es nikkei sansei (tercera generación), nacida en un pueblo de Coahuila, que sirvió de refugio para japoneses, y desde hace 40 años, radica en Guanajuato.De manera profesional su primer acercamiento con los japoneses fue como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, del 2005 al 2007, donde buscó la relación empresarial con los primeros inversionistas nipones que llegaron al Estado.Del 2012 al 2015 ocupó el cargo como diputada federal lo que le dio la oportunidad de presidir el Grupo de Amistad México – Japón y a su vez realizar la firma del acuerdo de hermanamiento entre el gobierno de Guanajuato y el de Hiroshima.“El reconocimiento llega en un momento que lo siento como la culminación de mi incursión política y que a través de ello pude tener la oportunidad de lograr algo que quizá siempre había acariciado, como nikkei sansei, pero no se me había dado la oportunidad porque no estaba en el nicho adecuado”, dijo Betty quien actualmente es regidora del Ayuntamiento de León, cargo del que será relevada en octubre.La empresaria promovió y participó en eventos como el Intercambio Intencional de Jóvenes Nikkei México “Vibra Joven” y la Exposición de Fotos sobre el 70° Aniversario del Bombardeo Atómico de Hiroshima y Nagasaki, en el Senado de la República.Ahora que concluye esta etapa en la política, Beatriz se ha planteado por convicción propia seguir fortaleciendo las relaciones entre mexicanos y nipones por los lazos de sangre que la unen con Japón.“Yo ofrezco que, desde cualquier trinchera, llámese cargo político, administrativo, honorario o iniciativa privada, estaré siempre al servicio y dispuesta a colaborar con la comunidad japonesa”.“Es algo que ya adquirí y que ahora con el reconocimiento debo seguir haciéndolo con la misma entrega con la que lo hice sin esperar nada a cambio”, finalizó.