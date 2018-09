'Estábamos jodidos', acepta Nacho Ambriz y cree que León reaccionará

Celebra la mejoría ante el Necaxa

La derrota de último minuto antedejó “jodido” al conjunto felino según, quien se enfocó en recuperar el ánimo de sus elementos previo al duelo decontraEl fin de semana pasado no hubo tiempo para, tras la derrota del sábado, elfelino dijo que se reunió con el equipo para trabajar el aspecto mental. La clave delante su exequipo.“Después del juego del sábado, desilusionados por la forma en que perdimos. El domingo queles dije que teníamos que recuperarnos en lo mental, son grandes jugadores y eso me tenía tranquilo (...) Me siento más contento por los jugadores que por el resultado”, aseguró.Aunque el marcador podría motivar una idea distinta, el inicio del partido no fue fácil para los, aunqueseñaló que así era como esperaba alde“Michel ha hecho un gran trabajo, éste es un equipo al que le gusta proponer, lo esperaba así,a los primeros 15 minutos porque a Leaño le gusta hacerte un gol tempranero para luego manejar el juego”.Asimismo, agregó que, poco a poco, logró equilibrarse aunque le faltó reflejarlo en el marcador.“Al equipo le he transmitido que sepa leer el partido, hoy (ayer) lo supimos trabajar y creo queen el resultado, pudo haber sido un 3-0 quizá”.