Rossi, de 31 años, dio positivo por unas gotas para los ojos que se pueden emplear para ocultar la presencia de sustancias dopantes.

"Siempre he estado limpio. Este es un caso que obviamente debe ser descartado. El resultado positivo se debe a una contaminación involuntaria de comida”, dijo Rossi en una declaración que su agente Andrea Pastorello brindó a la agencia noticiosa ANSA.



“Son pocos las cosas de las que tengo certezas en mi vida, pero una de ellas es que Giuseppe Rossi nunca ha usado una sustancia prohibida”, dijo Ballardini.

Rossi nació en Estados Unidos, pero ha representado a Italia entre 2008-14. Tras debutar con el Manchester United en 2004, Rossi inició un periplo por toda Europa, jugando para Newclastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta y Genoa.