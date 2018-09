“Nuestra rivalidad es en la cancha y dura 90 minutos, afuera seguimos siendo amigos, familia, regios”, escribió.



“Sea del equipo que sea, esto no debe volver a suceder”, finalizó.

Tomaron medidas; aficionado sigue grave

previo al clásico entre Tigres y Monterrey, asegurando que la rivalidad dura 90 minutos, no más, no menos.En su texto, publicado en redes sociales, el delantero francés asegura que se enamoró de la ciudad por la pasión y el amor de la afición, pero que nunca imaginó que llegara al punto de lo sucedido el domingo. Gignac pidió demostrar por qué las aficiones de Tigres y Monterrey, son las mejores de México yEl jugador también deseó recuperación a las personas afectadas.Por la mañana de este martes, el presidente de Liga Mx, Enrique Bonilla, y autoridades de Monterrey y Tigres, se reunieron y acordaron que no dejaran entrar a caravanas a los estadios. También, así como se debe hacer un llamado para la unión y amistad.Sobre el aficionado,