y a una de las mujeres del público se

'Nadie necesita un niño así'



"Es peligroso dar a luz entre edades de 35 y 40, entonces ¿qué pasa con el 49? ¿qué estabas pensando?"



“¿Quieres dar a luz a otro niño enfermo? ¿Darás a luz a otro niño con Síndrome de Down? Nadie necesita un niño así, ni la sociedad y ni tú”

Actriz explota contra su detractora



“Te voy a dar una paliza (...) esto es por mi hijo, ¿entiendes?, puedes decir cosas sobre mí, ¡pero deja en paz a mis hijos!"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz rusa Evelina Bledans se encontraba en un programa de televisión en vivo, donde se tocaba el tema de la cómo lleva su vida a la par de la gestación.La actriz, de 49 años de edad, está embarazada por tercera ocasión gracias a un tratamiento de fertilización in Vitro.La estrella de televisión comentó que en el futuro le gustaría tener más hijos,le abrió el micrófono para opinar, pero lo que dijo causó conmoción en el set.Resulta que Elena Lebedeva mencionó a Seymon, hijo menor de la estrella, y que padece Síndrome de Down.El niño de Evelina y Alexander Semin, productor de televisión y pareja de la actriz hasta 2017, nació en el año 2012. El comentario de la mujer enfureció a la famosa.Bledans golpeó con la mano a la mujer y tanto ésta última como todos en el estudio se quedaron en silencio e incómodos.Los demás famosos en el programa pidieron que se sacara de ahí a la mujer.El video lamentablemente se ha visto en varios países por el comentario de la participante. En los videos no se alcanza a apreciar si la mujer es sacada del programa o no, aunque sí se le ve muy sonriente ante los reclamos que le hacían.