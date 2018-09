"Sienten que la familia ya está completa"

Kate y Meghan ¿embarazadas al mismo tiempo?



“Ella (Kate) siempre dijo que quería cuatro hijos y ahora parece que está logrando realizar su deseo. William y Kate están muy sorprendidos. Los dos sienten que ahora su familia está completa, aunque no era la intención de Kate embarazarse tan pronto”

La teoría sobre el cabello y el embarazo



“El patrón es que la Duquesa de Cambridge cambia su cabello, y la gente se concentra en su cabeza, y luego anuncia el embarazo”

Una fuente cercana a la Duquesa de Cambridge habría dicho que la fecha programada para la llegada de su bebé es febrero de 2019.Así es, ya hasta fecha se está dando para el nacimiento de un cuarto hijo de Kate y William, quienes al parecer están muy sorprendidos pero también felices.Louis, el tercer hijo, nació en abril, y se dice que los duques no esperaban quedar en cinta tan pronto; William querría un varón y Kate que Charlotte tuviera una hermana.El medio New Idea afirma que la familia estaría emocionada por el embarazo de Kate Middleton que, ahí les va: Meghan también estaría embarazada y esperando gemelos.Al parecer la prensa americana se adelantó con la noticia y una fuente cercana a OK! habría revelado:La que también está embarazada es Pippa Middleton, por lo que la prensa espera a que la duquesa acuda a ver a su hermana en el hospital y con ello 'muestre' su barriguita o ropa 'que intente' disimular.Lo anterior fue publicado en redes el año pasado y para muchos usuarios tiene sentido; Meghan estaría imitando la estrategia de Kate, para que los medios se concentren en su cabeza y no en su pancita.