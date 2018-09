Se niega Alberto Cortez a decir adiós y brinda emotivo concierto

Los escalofríos recorrieron cada poro de los más de 800 asistentes que ovacionaron de pie a Alberto Cortez.

su tour Un Corazón sin distancia que provocó lágrimas, suspiros

78 años.

el lunes por la noche, en el Teatro Manuel Doblado,

con una sonrisa de oreja a oreja, se acompañó a un solo piano del español José Fernando Vicenta

Carta a mi viejo les llegó al alma,



“Ya casi no veo, a ver si de esta canción me acuerdo bien”, dijo entre risas.

Tú y En un rincón del alma provocaron los aplausos



“Esta canción casi no la canto, pero se las voy a cantar, como dicen en mi pueblo: 'Agua y ajo, a aguantarse y a joderse”, expresó.

Como si un amigo recitara en un sillón, así se sintió la vibra de Alberto,

El poema Soy un ser humano llegó con todo a los presentes,

Dicen que el amor es todo, y Amor Desolado fue un himno al mal correspondido.

'Inunda' de sentimientos

Su delgadez, el bastón, y el olvido de algunas de sus canciones fueron cosas mínimas,



“Esta canción no la había cantando y ahora no sé porqué, pero quise hacerlo aquí. La siguiente canción está dedicada para quien la quiera escuchar y a quien le interese”, bromeó.

“¡Cabral estuvo aquí esta noche!”.

Tras una salida falsa, y la petición del público por una más llegó Mi árbol y yo, u

en backstage, ahí lograron una foto como Miltón Ponce

Después se retiró en silla de ruedas, y repartió besos a sus admiradores.

Para el argentino no hay distancias, y ad hoc a esa emoción presentóy el reconocimiento del artista deDicen que la música es elixir de vida, yAlberto probó las delicias de volver a revitalizarse con cada nota escrita.A minutos de las 9, el telón subió para mostrar la delgada figura del cantante, quiencon Te llegará una rosa cada día.y mientras eso ocurría, él recitó, cantó e interpretó con todo el corazón.entre quienes esa noche, se dieron la oportunidad de escuchar en vivo a este artista que se resiste a dejar el escenario, que viajó muchas horas desde España hasta México.quien con Retrato de Antonio Machado, hizo honor a Joan Manuel Serrat (quien se encargó de popularizarla).Entre canciones, el artista se dio el tiempo para platicar de su amor por las cigarras, esos insectos que fueron motivo para: La canción de las cigarras y A partir de mañana.En ésta última, el famoso invitó al público a tararearla, pues la mente le jugó una mala pasada.pues en cuanto la primer palabra llegó a su oído le aplaudieron, el respondió (tras el verso) cantando La Ternura.comparadas con el sentimiento que impregnó a cada una.Camina siempre adelante, Cuando regrese a la casa familiar, ésta última una de sus nuevas favoritas.Instrucciones para ser un pequeño burgués, cargada de una analogía política fue aplaudida de doble.El nudo de tantas realidades se destrabó con canciones como Me llevaré contigo, Miguitas de ternura y sin olvidar a su amigo Facundo Cabral: No soy de aquí ni soy de allá, con la que Alberto remató:na imperdonable de su set list.Al término del evento, vendedores de viniles ofertaron sus discos, otros más, esperaron por el maestro, quien a sus 20 años es un fan asiduo de su música.