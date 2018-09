"Me acepto como soy, en mi entorno nunca ha sido un tema qué me gusta; sentí ganas de llorar y no me quiero imaginar lo que puede sentir una persona que su entorno no la acepta; México es el segundo país con más asesinatos por homofobia"

La respuesta de la conductora



"Para que alguien exprese un comentario de homofobia, primero tiene que ser homofóbico y es evidente que eso no he sido; no soy y no seré por la sencilla razón de que yo no tengo amigos heterosexuales, homosexuales, judíos, cristianos, católicos, luteranos, entre otros; yo simplemente tengo amigos"

'Piensa que el mundo está en su contra'

'las faltas de respeto'



"Lo que sí quiero decir es que no soy yo la que piensa que el mundo está en su contra; no soy yo la que quiso manchar la reputación de una mujer al decir que andaba con un hombre casado; no, no soy la que hace comentarios de los mismos que me acusan a mí contra otras personas"



"No soy la que se ha burlado sin parar frente y detrás de cámaras de nuestras primeras actrices y de gente de la tercera edad; no soy yo la que ha ofendido a compañeros reporteros llamándolos limitados, tontos y mensos, entre muchas otras cosas, y no soy yo la que ha llamado al linchamiento de una persona en un país donde primero se juzga y luego se pregunta"

Laura Zapata

Maca Carriedo divulgó e incluso hizo un video donde comentó que una compañera de trabajo 'la discriminó' por ser lesbiana. El video causó gran impacto en el mundo de la farándula y tocó fibras sensibles de usuarios en las redes sociales, que de inmediato se 'pusieron' a favor de la conductora.Trascendió que la persona que había 'ofendido' a Maca Carriedo era Aurora Valle, con quien trabajaba en el programa Intrusos. También se ha difundido en algunos medios de comunicación que 'corrieron a la conductora por revelar la discriminación'.Aurora Valle no se había pronunciado al respecto, y ahora lo hizo, aclarando que es la primera y la última vez que habla al respecto, y lo que dijo, difundido por Balconeados, está causando impacto en el medio.Dijo que a lo largo de sus treinta años de carrera en la televisión ha dicho 'no una, muchas veces, que viva el amor en cualquiera de sus formas'.Y luego 'le recordó' a Maca Carriedoque ha tenido también ella para con otras personas.Hace pocole reclamó a 'la conductora Millennial', como se le ha llamado en varios medios, su falta de respeto y las caras de burla que en pleno programa y frente a las caámaras le hizo por leer poemas de su libro, y las redes sociales apoyaron a Zapata.