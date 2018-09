Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana", decía Chavela Vargas cuando hablaba de su nacionalidad. Aunque nació en Costa Rica, ella se decía mexicana.No es la única famosa identificada con México que en realidad no nació en nuestro país. Belinda, por ejemplo, recientemente enfrentó una polémica por haber participado en actos políticos aunque aún no ha terminado sus trámites de naturalización.La cantante, nacida en España, fue a la Secretaría de Gobernación para informarse de su estatus y se le notificó que no le aplicarán el artículo 33 de la Constitución mexicana.Otro caso famoso es el del cantante Luis Miguel. En un capítulo de su serie de Netflix vimos cómo sufrió "El Sol" cuando se supo que no nació en Veracruz, sino en Puerto Rico.Al final el asunto se solucionó y, en la vida real, Carlos Salinas de Gortari le otorgó la nacionalidad mexicana.Xavier López "Chabelo" es un icono de la televisión mexicana, pero el actor nació en Chicago, EU, en febrero de 1935.Angélica María “la novia de México” también nació en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orléans.La actriz Ana Brenda Contreras es un rostro conocido de las telenovelas mexicanas, pero nació en Texas.Sigue leyendo: