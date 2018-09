¿Qué dijo Geraldine?



"No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será"



“Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho, en algún momento su pareja convivirá con las niñas igual cuando yo lo tenga”

Todavía están casados



“No tengo novio, no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada y no sólo por mí, sino por respeto a mis hijas”

Llamó 'indecente' a Irina Baeva

Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer,inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas,NO es el caso aún. — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) September 24, 2018

Primero fue el escándalo por las fotos de Irina Baeva paseando con Gabriel Soto por Los Angeles, California; luego fueron las declaraciones de la mamá de Geraldine Bazán, quien todavía es esposa de Gabriel, y lo que dijo ahora Geraldine, está dejando a muchos con los ojos bien abiertos.La mamá de la estrella comentó entre lágrimas lo que pensaba de la situación; la señora pidió que no se ofendiera a Irina, pues todas las mujeres merecen respeto, pero su rostro y su tristeza conmovieron a muchos y desataron el enojo de otros tantos.La actriz dijo que sabe que en algún momento Irina convivirá con sus hijas.Y luego vino la frase que 'remató'. Dijo que la vida amorosa de Gabriel ya no es de su incumbencia, que sabe que su vida siempre estará expuesta, y que a sus hijas no se les da más información de la que se necesita, "ellas están amadas, cobijadas y protegidas".El asunto desató los comentarios en redes sociales e incluso los usuarios discuten unos con otros por el asunto. Hay quienes opinan que Irina es un a'quita hombres', otros llaman 'ridícula' incluso a Geraldine, otros dicen que Gabriel está dando un mal ejemplo a sus hijas.